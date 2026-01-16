Наслідки удару по Краматорську вночі 16 січня. Фото: Краматорська міська рада

У ніч на 16 січня російські загарбники здійснили новий удар БпЛА по прифронтовому Краматорську. Влучання дроном “Герань-2” фіксують у приватному секторі міста.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Влучання безпілотника відбулося о 00:42, удар, за попередніми даними, не призвів до загибелі чи поранення цивільних мешканців. Втім, він спричинив руйнування.

Наразі відомо про пошкодження шести приватних будинків, а також пожежного депо внаслідок атаки.

Нагадаємо, у Краматорську розпочали реєстрацію ВПО на отримання гуманітарної допомоги у вигляді продуктових наборів. На таку підтримку можуть люди, які отримали статус переселенців у населених пунктах Краматорської громади, та чиї рідні населені пункти окуповані, деокуповані або належать до території активних бойових дій.