Пожежно-рятувальна команда Шахівської громади після релокації допомагає на Черкащині

Центру безпеки Шахівської громади на новому місці. Фото: Шахівська СВА

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Фахівці Центру безпеки Шахівської громади з червня 2026-го працюють на Черкащині. Пожежно-рятувальна команда вимушено релокувалася через погіршення безпекової ситуації в регіоні.

Про це журналістам Вільного Радіо повідомили представники програми “U-LEAD з Європою”, які надавали громадам консультаційну підтримку.

Там розповіли, що з червня 2026-го фахівці Центру безпеки Шахівської громади працюють в Іркліївській громади Черкаської області. Їм довелося релокуватися через погіршення безпекової ситуації на Донеччині. Зберегти роботу пожежно-рятувальної команди вдалося завдяки знайомству громад в межах національного проєкту “Пліч-о-пліч”, яке згодом переросло у спільний проєкт у сфері безпеки.

“Найбільш цінним для нашої громади у такій муніципальній співпраці стало забезпечення робочими місцями нашої пожежної команди. Великим плюсом було бажання приймаючої сторони допомогти у розв’язання житлових питань для працівників МПК”, — розповіла представниця Шахівської СВА Юлія Гриньова.

Нині рятувальники забезпечують техногенну та пожежну безпеку жителів Іркліївської громади, а також проводять профілактичну роботу. Надалі команда має стати основою для створення місцевого Центру безпеки громадян та частиною системи реагування на надзвичайні ситуації.

Нагадаємо, ще 25 заявників у Шахівській громаді отримали позитивні рішення щодо компенсації за зруйноване житло у серпні. Разом із погодженнями у червні та липні за літо таких рішень набралося 89. За цей час також відомо про три відмови та два відкликання заяв.