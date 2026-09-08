Як у Шахівській громаді погоджували компенсації влітку 2026 року

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Ще 25 заявників у Шахівській громаді отримали позитивні рішення щодо компенсації за зруйноване житло у серпні. Разом із погодженнями у червні та липні за літо таких рішень набралося 89. За цей час також відомо про три відмови та два відкликання заяв. Розповідаємо про підсумки серпня та всього літа.
Про рішення щодо компенсацій журналісти Вільного Радіо дізналися з розпоряджень начальника Шахівської сільської військової адміністрації за серпень 2026 року.
У серпні компенсації погоджували за зруйноване житло в десяти населених пунктах громади. Найчастіше в рішеннях фігурує Новотроїцьке, а загалом позитивні рішення стосувалися як приватних будинків, так і квартир.
За оприлюдненими розпорядженнями, житлові сертифікати погодили за такими адресами:
У документах двічі фігурує будинок №44 на вулиці Трудовій у Новому Шаховому. Це два окремі рішення про надання компенсації. Як і в попередні місяці, повторення адреси може бути повʼязане з тим, що зруйноване житло мало кількох співвласників.
У наявних серпневих розпорядженнях, які проаналізували журналісти Вільного Радіо, не було рішень про відмову в компенсації.
Протягом літа 2026 року в Шахівській громаді ухвалили 89 позитивних рішень про компенсацію за зруйноване житло. У серпні кількість погоджених компенсацій була меншою, ніж у два попередні місяці. У червні комісія погодила 33 житлові сертифікати, у липні — 31, а в серпні — 25.
За цей самий період відомо про три відмови: одну — в червні та дві — в липні. Крім того, у червні двом заявникам дозволили відкликати свої звернення за власною заявою.
Наразі усі 22 населені пункти Шахівської громади мають статус територій активних бойових дій. Це дозволяє проводити там дистанційні обстеження та розглядати рішення про виплати за житло.
Нагадаємо, що у Лиманській громаді підтвердили факт знищення домівок за ще 44 адресами. Завдяки цим висновкам місцеві зможуть податися на компенсацію за програмою “єВідновлення”.