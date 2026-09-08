Як у Шахівській громаді погоджували компенсації влітку 2026 року

Село Золотий Колодязь Шахівської громади після російських обстрілів, 10 травня 2025 рік. Фото: Суспільне Донбас/Юлія Підгола

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Ще 25 заявників у Шахівській громаді отримали позитивні рішення щодо компенсації за зруйноване житло у серпні. Разом із погодженнями у червні та липні за літо таких рішень набралося 89. За цей час також відомо про три відмови та два відкликання заяв. Розповідаємо про підсумки серпня та всього літа.

Про рішення щодо компенсацій журналісти Вільного Радіо дізналися з розпоряджень начальника Шахівської сільської військової адміністрації за серпень 2026 року.

У серпні компенсації погоджували за зруйноване житло в десяти населених пунктах громади. Найчастіше в рішеннях фігурує Новотроїцьке, а загалом позитивні рішення стосувалися як приватних будинків, так і квартир.

За оприлюдненими розпорядженнями, житлові сертифікати погодили за такими адресами:

с. Новотроїцьке — вул. Захисників України, 24; вул. Захисників України, 22; вул. Захисників України, 12; вул. Краматорська, 53; вул. Захисників України, 3; вул. Краматорська, 27;

с. Золотий Колодязь — вул. Садова, 2; вул. Садова, 10; вул. Шкільна, 12, кв. 6;

с. Торецьке — вул. Гагаріна, 1; пров. Героїчний, 3; вул. О. Довженка, 28; вул. О. Довженка, 156А;

с. Кучерів Яр — вул. Садова, 3, кв. 1; вул. Садова, 1, кв. 2; вул. Шкільна, 5, кв. 1;

с. Нове Шахове — вул. Трудова, 4; вул. Трудова, 44 — два окремі рішення;

с. Володимирівка — вул. Миру, 7; вул. Шкільна, 77;

с. Вільне — вул. Вишнева, 31;

с. Шахове — вул. Захисників України, 17;

селище Дорожнє — вул. Привокзальна, 12, кв. 8;

селище Маяк — вул. Шевченка, 2, кв. 1.

У документах двічі фігурує будинок №44 на вулиці Трудовій у Новому Шаховому. Це два окремі рішення про надання компенсації. Як і в попередні місяці, повторення адреси може бути повʼязане з тим, що зруйноване житло мало кількох співвласників.

У наявних серпневих розпорядженнях, які проаналізували журналісти Вільного Радіо, не було рішень про відмову в компенсації.

За літо в Шахівській громаді погодили 89 житлових сертифікатів

Протягом літа 2026 року в Шахівській громаді ухвалили 89 позитивних рішень про компенсацію за зруйноване житло. У серпні кількість погоджених компенсацій була меншою, ніж у два попередні місяці. У червні комісія погодила 33 житлові сертифікати, у липні — 31, а в серпні — 25.

За цей самий період відомо про три відмови: одну — в червні та дві — в липні. Крім того, у червні двом заявникам дозволили відкликати свої звернення за власною заявою.

Наразі усі 22 населені пункти Шахівської громади мають статус територій активних бойових дій. Це дозволяє проводити там дистанційні обстеження та розглядати рішення про виплати за житло.

Нагадаємо, що у Лиманській громаді підтвердили факт знищення домівок за ще 44 адресами. Завдяки цим висновкам місцеві зможуть податися на компенсацію за програмою “єВідновлення”.