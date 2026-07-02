Наслідки атаки у Шахівський громаді, лютий 2026 року. Фото: Вадим Філашкін

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Протягом червня комісія Шахівської сільської військової адміністрації погодила 33 житлові сертифікати за знищене внаслідок російської агресії житло. За цей же період заявникам двічі дозволили відкликати свої звернення, а відмову в компенсації ухвалили лише в одному випадку.

Про результати роботи журналісти Вільного Радіо дізналися з розпоряджень начальника Шахівської сільської військової адміністрації.

Із 36 рішень, які стосувалися компенсації за знищене житло у червні, більшість завершилася видачею житлових сертифікатів. Упродовж місяця комісія ухвалила 33 рішення про надання компенсації. Із них 11 стосувалися зруйнованого житла на території Шахівської громади без зазначення точної адреси в оприлюднених документах.

Ще 22 рішення містять адреси знищених будинків. Найбільше житлових сертифікатів погодили власникам деяких будинків у селах Володимирівка, Золотий Колодязь, Заповідне, Бойківка та Шахове. Також компенсації призначили деяким жителям Нового Шахового, Новоторецького, Петрівки, Іванівки, Панківки та Кучерового Яру.

У деяких випадках в оприлюднених розпорядженнях повторюються одні й ті самі адреси. Зазвичай так оформлюють компенсацію за один зруйнований будинок, у якого кілька співвласників.

Окрім цього, у червні начальник військової адміністрації підписав два розпорядження про відкликання заяв на компенсацію. В обох випадках заявники самі звернулися з проханням припинити розгляд документів. Йдеться про житло у селах Новотроїцьке та Торецьке.

Ще в одному випадку комісія відмовила у наданні компенсації за зруйнований будинок у селі Новотроїцьке. Як зазначили в документі, рішення ухвалили на підставі висновку комісії, однак детальні причини відмови не уточнюють.

Додамо, що всі 22 населених пункти Шахівської громади мають статус територій активних бойових дій.

Раніше ми писали, що ще троє вихідців Бахмутської громади зможуть отримати компенсації за знищене житло. Усі вони — переселенці з Кліщіївки. Також у червні побільшало визнаних знищеними багатоквартирних будинків у Костянтинівці.