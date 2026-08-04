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Протягом липня 2026 року комісія Шахівської сільської військової адміністрації погодила 31 компенсацію за знищене внаслідок російської агресії житло. Найбільше позитивних рішень стосувалися нерухомості у Золотому Колодязі. Ще двом заявникам відмовили у наданні житлових сертифікатів. Публікуємо перелік адрес.
Про ухвалені рішення щодо компенсацій журналісти Вільного Радіо дізналися з розпоряджень начальника Шахівської сільської військової адміністрації за липень 2026 року.
Найбільше житлових сертифікатів у липні погодили жителям Золотого Колодязя. Також компенсації отримали власники зруйнованого житла у Шаховому, Грузькому, Володимирівці, Новому Шаховому, Дорожньому та ще кількох населених пунктах громади.
За оприлюдненими розпорядженнями, житлові сертифікати погодили за такими адресами:
У липневих розпорядженнях, як і раніше, трапляються повторні адреси. Це може свідчити про надання компенсації співвласникам зруйнованого житла.
Разом із позитивними рішеннями комісія ухвалила дві відмови. Обидві стосувалися заяв із села Золотий Колодязь — будинків на вулицях Захисників України, 35 та Східній, 16. В обох випадках у розпорядженнях зазначено, що рішення ухвалили на підставі висновків комісії, але деталей не вказують.
Для порівняння, у червні 2026 року комісія Шахівської сільської військової адміністрації погодила 33 житлові сертифікати, а відмовила лише одному заявнику.
Нагадаємо, що у Лиманській громаді комісія з обстеження пошкоджень за чотири дні визнала зруйнованими ще 44 житлові будівлі. До переліку увійшли 41 приватний будинок і три багатоповерхівки у Лимані та населених пунктах громади.