Зруйновані будинки в селі Золотий Колодязь, Шахівська громада Донеччини, зима 2026 року. Скриншот з відео 1 корпусу НГУ “Азов”

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Протягом липня 2026 року комісія Шахівської сільської військової адміністрації погодила 31 компенсацію за знищене внаслідок російської агресії житло. Найбільше позитивних рішень стосувалися нерухомості у Золотому Колодязі. Ще двом заявникам відмовили у наданні житлових сертифікатів. Публікуємо перелік адрес.

Про ухвалені рішення щодо компенсацій журналісти Вільного Радіо дізналися з розпоряджень начальника Шахівської сільської військової адміністрації за липень 2026 року.

Найбільше житлових сертифікатів у липні погодили жителям Золотого Колодязя. Також компенсації отримали власники зруйнованого житла у Шаховому, Грузькому, Володимирівці, Новому Шаховому, Дорожньому та ще кількох населених пунктах громади.

За оприлюдненими розпорядженнями, житлові сертифікати погодили за такими адресами:

с. Грузьке — вул. Центральна, 39; вул. Хутірська, 2; вул. Центральна, 68; вул. Хутірська, 21;

с. Золотий Колодязь — вул. Квіткова, 27; вул. Патріотична, 51; вул. Патріотична, 33; вул. Захисників України, 3; вул. Захисників України, 54; вул. Шкільна, 12 (кв. 2, кв. 3, кв. 8, а також окреме повторне рішення щодо кв. 2); вул. Садова, 23;

с. Нове Шахове — вул. Трудова, 42; вул. Трудова, 57;

с. Шахове — вул. М. Ф. Чернявського, 5; вул. Воскова, 6; вул. Захисників України, 23; вул. Воскова, 4; вул. Кузьміна, 1;

с. Володимирівка — вул. Центральна, 122; вул. Шкільна, 76; вул. Сонячна, 11; вул. Центральна, 62;

селище Дорожнє — вул. Привокзальна, 10 (кв. 1); вул. Привокзальна, 12 (кв. 7);

с. Веселе — вул. Перемоги, 26 (кв. 1);

с. Кучерів Яр — вул. Садова, 18;

с. Торецьке — вул. Молодіжна, 1;

с. Заповідне — вул. Миру, 38.

У липневих розпорядженнях, як і раніше, трапляються повторні адреси. Це може свідчити про надання компенсації співвласникам зруйнованого житла.

Разом із позитивними рішеннями комісія ухвалила дві відмови. Обидві стосувалися заяв із села Золотий Колодязь — будинків на вулицях Захисників України, 35 та Східній, 16. В обох випадках у розпорядженнях зазначено, що рішення ухвалили на підставі висновків комісії, але деталей не вказують.

Для порівняння, у червні 2026 року комісія Шахівської сільської військової адміністрації погодила 33 житлові сертифікати, а відмовила лише одному заявнику.

Нагадаємо, що у Лиманській громаді комісія з обстеження пошкоджень за чотири дні визнала зруйнованими ще 44 житлові будівлі. До переліку увійшли 41 приватний будинок і три багатоповерхівки у Лимані та населених пунктах громади.