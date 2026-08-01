Пошкоджений будинок унаслідок обстрілу в Лиманській громаді, 2023 рік. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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У Лиманській громаді комісія з обстеження пошкоджень за чотири дні визнала зруйнованими ще 44 житлові будівлі. До переліку увійшли 41 приватний будинок і три багатоповерхівки у Лимані та населених пунктах громади.

Про це повідомили у Лиманській міській військовій адміністрації.

Комісія проводила ці обстеження з 28 по 31 липня 2026 року.

Найбільше зруйнованих будинків зафіксували у Ямполі — дев’ять. Ще по вісім будинків визнали зруйнованими у Лимані та Зарічному. До переліку також увійшли будинки в Новоселівці, Шандриголовому, Діброві, Дробишевому, Колодязях, Торському, Щуровому, Брусівці, Дериловому, Коровому Яру та Рубцях.

Зруйнованими визнали такі приватні будинки:

с. Брусівка — вул. Спартака, 11а;

с. Діброва — вул. Озерна, 35; вул. Розкішна, 20;

с. Дерилове — вул. Калинова, 67;

с-ще Дробишеве — вул. Зоряна, 46; вул. Перемоги, 41;

с-ще Зарічне — вул. Бульварна, 24; вул. Довга, 53ж; вул. Зелена, 3; вул. Клеверна, 34; вул. Новосадова, 39; вул. Поштова, 9 та 83а; вул. Травнева, 10; вул. Шкільна, 19;

с. Колодязі — вул. Лугова, 20; вул. Шевченка, 57;

с. Коровий Яр — вул. Миру, 47;

м. Лиман — вул. Козацька, 97; вул. Коцюбинського, 36; вул. Незалежності, 33; вул. Петропавлівська, 38; вул. Підстепна, 143; вул. Суворова, 6; вул. Чумацька, 7; пров. Юності, 5а;

с-ще Новоселівка — вул. Курортна, 72; вул. Українська, 20; вул. Шахтарська, 31;

с. Рубці — вул. Підлісна, 25;

с. Торське — вул. Центральна, 95 та 221;

с. Шандриголове — вул. Лугова, 50 та 87;

с. Щурове — вул. Соборна, 17 та 63;

с-ще Ямпіль — вул. Донецька, 37 та 61а; вул. Лікарська, 9; вул. Миру, 4 та 52а; вул. Молодіжна, 5 та 60; вул. Підлісна, 27; вул. Приозерна, 43 та 45; вул. Щастя, 40а.

Крім того, комісія визнала зруйнованими три багатоквартирні будинки за такими адресами:

м. Лиман — вул. Оборони, 8; вул. Студентська, 11;

с. Соснове — вул. Привокзальна, 30.

Нагадаємо, протягом робочого тижня 20-24 липня профільна комісія у Лиманській громаді опрацювала 251 заяву на отримання компенсацій за знищене майно. 60 людям погодили виплати, однак більшість звернень відхилили або призупинили.