Знищена домівка та "єВідновлення". Ілюстративний колаж: Вільне радіо

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Протягом робочого тижня 20-24 липня профільна комісія у Лиманській громаді опрацювала 251 заяву на отримання компенсацій за знищене майно. 60 людям погодили виплати, однак більшість звернень відхилили або призупинили.

Про це повідомили у пресслужбі Лиманської міської військової адміністрації.

Загальна сума погоджених за тиждень 60 компенсацій за програмою “єВідновлення” — 120 276 955 гривень, тобто у середньому близько по два мільйони за один об’єкт.

Водночас 14 заявникам відмовили у виплатах, а ще 177 — тимчасово призупинили. У Лиманській міській ВА пояснили, що через велику кількість поданих звернень їх доводиться розглядати по черзі.

“Щодо 177 заяв розгляд було призупинено у зв’язку з великою кількістю поданих звернень та необхідністю їх опрацювання в порядку черговості. Після настання черги розгляд таких заяв буде відновлено”, — пояснили у військовій адміністрації.

Зазначимо, консультації щодо оформлення компенсації “єВідновлення” у Лиманській громаді можна отримати телефоном: 075 627-12-34, 050 952-44-90.

Нагадаємо, напередодні, 24 липня, комісія з обстеження будівель і споруд при Лиманській МВА встановила факт руйнування ще 42 приватних і багатоквартирних будинків. Тепер власники цього житла можуть отримати компенсації. Журналісти Вільного Радіо в окремому матеріалі розповіли, якими адресами поповнився перелік.