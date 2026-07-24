У Лиманській громаді визнали знищеними ще 42 будинки: які адреси

Руйнування в Лиманській громаді, 2023 рік. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Комісія з обстеження будівель і споруд при Лиманській МВА встановила факт руйнування ще 42 приватних і багатоквартирних будинків. Тепер власники цього житла можуть отримати компенсації.

Про це повідомили в Лиманській міській військовій адміністрації.

Впродовж 21–24 липня 2026 року комісія визнала знищеними приватні й багатоквартирні будинки за такими адресами:

м. Лиман, вул. Виноградна, буд. 21;

м. Лиман, вул. Духмяна, буд. 39;

м. Лиман, вул. К. Гасієва, буд. 24а;

м. Лиман, вул. Калинова, буд. 28;

м. Лиман, вул. Козацька, буд. 155;

м. Лиман, вул. Лиманська, буд. 1;

м. Лиман, вул. Оборони, буд. 6а;

м. Лиман, вул. Партизанська, буд. 105а;

м. Лиман, вул. Сердюка, буд. 44;

м. Лиман, вул. Студентська, буд. 12;

м. Лиман, вул. Стуса Василя, буд. 17;

м. Лиман, вул. Широка, буд. 11;

с-ще Дробишеве, вул. Українська, буд. 137;

с-ще Зарічне, вул. Довга, буд. 81;

с-ще Зарічне, вул. Дружби, буд. 15;

с-ще Зарічне, вул. Каракуца Ігоря, буд. 13;

с-ще Зарічне, вул. Клеверна, буд. 63;

с-ще Зарічне, вул. Миру, буд. 8;

с-ще Зарічне, вул. Широка, буд. 58;

с-ще Зарічне, вул. Шкільна, буд. 17;

с-ще Нове, вул. Зелена, буд. 1;

с-ще Нове, вул. Тараса Бульби, буд. 6;

с-ще Новоселівка, вул. Новосадова, буд. 7;

с-ще Новоселівка, вул. Новосадова, буд. 8;

с-ще Новоселівка, вул. Хвойна, буд. 1;

с-ще Ямпіль, вул. Врожайна, буд. 29;

с-ще Ямпіль, вул. Врожайна, буд. 51;

с-ще Ямпіль, вул. Підлісна, буд. 33;

с-ще Ямпіль, вул. Підлісна, буд. 46-А;

с-ще Ямпіль, вул. Свободи, буд. 54;

с-ще Ямпіль, пров. Підлісний, буд. 8;

с-ще Ярова, вул. Незалежності, буд. 13;

с. Закітне, вул. Центральна, буд. 15;

с. Озерне, вул. Лісна, буд. 39;

с. Рідкодуб, вул. Центральна, буд. 34;

с. Рідкодуб, вул. Центральна, буд. 139;

с. Рідкодуб, вул. Шкільна, буд. 2;

с. Рубці, вул. Садова, буд. 69;

с. Терни, вул. Центральна, буд. 75;

с. Торське, вул. Північна, буд. 86;

с. Торське, вул. Північна, буд. 111;

с. Торське, вул. Підлісна, буд. 49.

Зауважимо, що наявність будинку в переліку — офіційне підтвердження його знищення, яке є підставою для отримання компенсації за програмою “єВідновлення”.

Раніше ми розповідали, що впродовж липня комісія при Лиманській МВА вже тричі оновлювала списки знищеного житла. Так, у перший тиждень місяця вона визнала зруйнованими 38 будинків, а потім до переліку поступово додали ще 35 і 39 адрес.