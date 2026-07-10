У Лиманській громаді визнали зруйнованими будинки за ще 35 адресами (перелік)

Профільна комісія з обстеження нерухомого майна встановила факт руйнування ще 35 будинків, і тепер власники можуть отримати за них компенсації. Як і минулого разу, найбільше зруйнованого житла виявили в Лимані й Зарічному — по вісім будинків у кожному.
Перелік адрес оприлюднили в Лиманській міській військовій адміністрації.
Впродовж 7–10 липня 2026 року комісія при Лиманській МВА визнала зруйнованими такі будинки:
м. Лиман, вул. Лесі Українки, 4;
м. Лиман, вул. Оборони, 1А;
м. Лиман, вул. Оборони, 3А;
м. Лиман, вул. Оборони, 8А;
м. Лиман, вул. Сосюри, 3А;
м. Лиман, вул. Торецька, 9;
м. Лиман, вул. Харківська, 3;
м. Лиман, пров. Вишневий, 3;
с-ще Дробишеве, вул. Магістральна, 57-А;
с-ще Зарічне, вул. Бульварна, 47;
с-ще Зарічне, вул. Довга, 72Б;
с-ще Зарічне, вул. Дружби, 36;
с-ще Зарічне, вул. Клеверна, 24;
с-ще Зарічне, вул. Миру, 22;
с-ще Зарічне, вул. Партизанська, 13;
с-ще Зарічне, вул. Травнева, 9;
с-ще Зарічне, вул. Широка, 15;
с-ще Ямпіль, вул. Врожайна, 26;
с-ще Ямпіль, вул. Зарічна, 1А;
с-ще Ямпіль, вул. Лугова, 8;
с-ще Ямпіль, вул. Молодіжна, 47;
с-ще Ямпіль, вул. Партизанська, 142;
с-ще Ямпіль, вул. Центральна, 37А;
с-ще Ямпіль, вул. Ясна, 62;
с. Закітне, вул. Біла, 48-А;
с. Закітне, вул. Підгірна, 1;
с. Новоселівка, вул. Курортна, 19;
с. Новоселівка, вул. Шевченка Тараса, 17;
с. Озерне, вул. Лісна, 138;
с. Рубці, вул. Підлісна, 5;
с. Ставки, вул. Дружби, 4;
с. Терни, вул. Шкільна, 14;
с. Торське, вул. Крейдяна, 19;
с. Шандриголове, вул. Гутченка, 24;
с. Щурове, пров. Український, 23.
Наявність будинку в переліку — офіційне підтвердження його знищення, яке є підставою для отримання компенсації за програмою “єВідновлення”. Власникам визнаних зруйнованими будинків варто перевірити статус своєї заяви у застосунку “Дія” або звернутися до найближчого ЦНАПу.
За консультаціями щодо отримання компенсації можна звертатися до комісії за номерами: (075)627-12-34, (050)952-44-90.