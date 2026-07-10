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У Лиманській громаді визнали зруйнованими будинки за ще 35 адресами (перелік)

Марія Санатарчук
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Профільна комісія з обстеження нерухомого майна встановила факт руйнування ще 35 будинків, і тепер власники можуть отримати за них компенсації. Як і минулого разу, найбільше зруйнованого житла виявили в Лимані й Зарічному — по вісім будинків у кожному.

 

Перелік адрес оприлюднили в Лиманській міській військовій адміністрації.

Впродовж 7–10 липня 2026 року комісія при Лиманській МВА визнала зруйнованими такі будинки:

  • м. Лиман, вул. Лесі Українки, 4;
  • м. Лиман, вул. Оборони, 1А;
  • м. Лиман, вул. Оборони, 3А;
  • м. Лиман, вул. Оборони, 8А;
  • м. Лиман, вул. Сосюри, 3А;
  • м. Лиман, вул. Торецька, 9;
  • м. Лиман, вул. Харківська, 3;
  • м. Лиман, пров. Вишневий, 3;
  • с-ще Дробишеве, вул. Магістральна, 57-А;
  • с-ще Зарічне, вул. Бульварна, 47;
  • с-ще Зарічне, вул. Довга, 72Б;
  • с-ще Зарічне, вул. Дружби, 36;
  • с-ще Зарічне, вул. Клеверна, 24;
  • с-ще Зарічне, вул. Миру, 22;
  • с-ще Зарічне, вул. Партизанська, 13;
  • с-ще Зарічне, вул. Травнева, 9;
  • с-ще Зарічне, вул. Широка, 15;
  • с-ще Ямпіль, вул. Врожайна, 26;
  • с-ще Ямпіль, вул. Зарічна, 1А;
  • с-ще Ямпіль, вул. Лугова, 8;
  • с-ще Ямпіль, вул. Молодіжна, 47;
  • с-ще Ямпіль, вул. Партизанська, 142;
  • с-ще Ямпіль, вул. Центральна, 37А;
  • с-ще Ямпіль, вул. Ясна, 62;
  • с. Закітне, вул. Біла, 48-А;
  • с. Закітне, вул. Підгірна, 1;
  • с. Новоселівка, вул. Курортна, 19;
  • с. Новоселівка, вул. Шевченка Тараса, 17;
  • с. Озерне, вул. Лісна, 138;
  • с. Рубці, вул. Підлісна, 5;
  • с. Ставки, вул. Дружби, 4;
  • с. Терни, вул. Шкільна, 14;
  • с. Торське, вул. Крейдяна, 19;
  • с. Шандриголове, вул. Гутченка, 24;
  • с. Щурове, пров. Український, 23.

Наявність будинку в переліку — офіційне підтвердження його знищення, яке є підставою для отримання компенсації за програмою “єВідновлення”. Власникам визнаних зруйнованими будинків варто перевірити статус своєї заяви у застосунку “Дія” або звернутися до найближчого ЦНАПу.

За консультаціями щодо отримання компенсації можна звертатися до комісії за номерами: (075)627-12-34, (050)952-44-90.

Раніше ми писали, що з 30 червня по 6 липня 2026 року комісія при Лиманській МВА визнала зруйнованими 38 будинків у 14 населених пунктів громади.

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