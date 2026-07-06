Руйнування в Лиманській громаді, 2023 рік. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Профільна комісія при Лиманській міській ВА офіційно визнала знищеними будинки ще за 38 адресами в населених пунктах громади, тепер власники цієї нерухомості зможуть отримати компенсації за своє майно. Цього разу найбільше зруйнованих будинків виявили у Зарічному (13 адрес) та у Лимані (6 адрес).

Про це повідомили у Лиманській міській військовій адміністрації.

Будинки від 30 червня по 3 липня визнали знищеними за наступними адресами:

с. Діброва, вул. Розкішна, 27-А;

с. Закітне, вул. Біла, 3;

с-ще Зарічне, вул. Вишнева, 8;

с-ще Зарічне, вул. Весняна, 7;

с-ще Зарічне, вул. Весняна, 9;

с-ще Зарічне, вул. Миру, 15;

с-ще Зарічне, вул. Лісна, 3;

с-ще Зарічне, вул. Партизанська, 2;

с-ще Зарічне, вул. Партизанська, 20;

с-ще Зарічне, вул. Перемоги, 18;

с-ще Зарічне, вул. Перемоги, 20;

с-ще Зарічне, вул. Поштова, 2;

с-ще Зарічне, вул. Поштова, 52;

с-ще Зарічне, вул. Поштова, 99А;

с-ще Зарічне, вул. Травнева, 18;

м. Лиман, вул. Вишнева, 6;

м. Лиман, вул. Зелений Гай, 48;

м. Лиман, вул. Перемоги, 12;

м. Лиман, вул. Покровська, 105;

м. Лиман, вул. Слобожанська, 149;

м. Лиман, вул. Чумацька, 4;

с. Липове, вул. Травнева, 22;

с. Крива Лука, вул. Перемоги, 10А;

с-ще Нове, вул. Придорожня, 1;

с. Рубці, вул. Смарагдова, 14;

с. Рубці, вул. Смарагдова, 14-А;

с. Ставки, вул. Північна, 8;

с. Ставки, вул. Дружби, 11;

с. Середнє, вул. Озерна, 4;

с. Терни, вул. Миру, 4В;

с. Торське, вул. Водяна, 16;

с. Торське, вул. Коротка, 3;

с. Шандриголове, вул. Лугова, 24;

с. Шандриголове, вул. Лугова, 99;

с. Шандриголове, вул. Степова, 26;

с. Шандриголове, вул. Степова, 28;

с-ще Ямпіль, пров. Донецький, 22;

с-ще Ямпіль, вул. Ясна, 47;

Включення будинку до цього переліку офіційно підтверджує факт його знищення та є підставою для нарахування компенсації за програмою “єВідновлення”. Власникам будинків, визнаних зруйнованими, варто перевірити статус поданої заяви через застосунок “Дія” або звернутися до найближчого ЦНАПу.

Консультації щодо оформлення компенсації надає комісія за номерами: 075 627-12-34, 050 952-44-90.

Нагадаємо, Лиманський напрямок залишається одним із найнапруженіших на Донеччині. Російська армія майже безперервно проводить штурми, намагаючись закріпитися на східних і південних околицях міста, однак ці спроби поки залишаються безуспішними.