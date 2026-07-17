Ще близько 40 будинків у Лиманській громаді визнали зруйнованими (адреси)

Руйнування в Лиманській громаді, 2023 рік. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Ще 39 будинки у населених пунктах Лиманської громади комісія з обстеження визнала зруйнованими внаслідок бойових дій.





Адреси будинків повідомили у Лиманській МВА.

За період з 14 по 17 липня 2026 року комісієя з обстеження будівель і споруд на території Лиманської міської територіальної громади визнала зруйнованими будинки за такими адресами:

с.Дерилове:

вул.Калинова,26

с. Закітне:

вул.Біла,65

с-ще Зарічне:

вул.Зелена,20

вул.Клеверна,58

вул. ім.Каракуца Ігоря,27

вул.Бульварна,19

вул.Піщана,9

вул.Спартака,4

с.Іванівка:

вул.Українська,61

с.Колодязі:

вул. ім.Шевченка Тараса,7

м. Лиман:

вул.Мистецька,17

вул. Вишнева, 41

вул. Виноградна,13

вул. Левадна,15

вул. Оборони,30

просп. ім.Бражника Володимира,1

пров. Бригадний,7а

с.Нове:

вул.Будівельна,4

с.Озерне:

вул.Миру,4

с.Рідкодуб:

вул.Центральна,10,17,97,109,

с.Середнє:

вул.Озерна,6

вул.Кринична,2,6

с.Ставки:

вул.Степна,57

с. Терни:

вул.Степова,12

вул.Миру,26

с. Торське:

вул.Центральна,220,222

с-ще Ямпіль:

провул.Молодіжний,16

провул.Підлісний,12

вул.Підлісна,19

вул.Партизанська,131,131-А

вул.Озерна, 8

вул.Приозерна,51

с-ще Ярова:

вул.Підлужна,75Д

Нагадаємо, профільна комісія при Лиманській МВА погодила частині власників зруйнованого майна виплати на понад 82,5 млн грн.