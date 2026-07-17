Ще близько 40 будинків у Лиманській громаді визнали зруйнованими (адреси)

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Ще 39 будинки у населених пунктах Лиманської громади комісія з обстеження визнала зруйнованими внаслідок бойових дій.
Адреси будинків повідомили у Лиманській МВА.
За період з 14 по 17 липня 2026 року комісієя з обстеження будівель і споруд на території Лиманської міської територіальної громади визнала зруйнованими будинки за такими адресами:
с.Дерилове:
с. Закітне:
с-ще Зарічне:
с.Іванівка:
с.Колодязі:
м. Лиман:
с.Нове:
с.Озерне:
с.Рідкодуб:
с.Середнє:
с.Ставки:
с. Терни:
с. Торське:
с-ще Ямпіль:
с-ще Ярова:
Нагадаємо, профільна комісія при Лиманській МВА погодила частині власників зруйнованого майна виплати на понад 82,5 млн грн.