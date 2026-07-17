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Ще близько 40 будинків у Лиманській громаді визнали зруйнованими (адреси)

Ганна Назарова
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Ще 39 будинки у населених пунктах Лиманської громади комісія з обстеження визнала зруйнованими внаслідок бойових дій.


Адреси будинків повідомили у Лиманській МВА.

За період з 14 по 17 липня 2026 року комісієя з обстеження будівель і споруд на території Лиманської міської територіальної громади визнала зруйнованими будинки за такими адресами: 

с.Дерилове: 

  • вул.Калинова,26 

с. Закітне: 

  • вул.Біла,65 

с-ще Зарічне: 

  • вул.Зелена,20 
  • вул.Клеверна,58 
  • вул. ім.Каракуца Ігоря,27 
  • вул.Бульварна,19 
  • вул.Піщана,9 
  • вул.Спартака,4  

с.Іванівка: 

  • вул.Українська,61 

с.Колодязі: 

  • вул. ім.Шевченка Тараса,7 

м. Лиман: 

  • вул.Мистецька,17 
  • вул. Вишнева, 41 
  • вул. Виноградна,13 
  • вул. Левадна,15 
  • вул. Оборони,30 
  • просп. ім.Бражника Володимира,1 
  • пров. Бригадний,7а 

с.Нове: 

  • вул.Будівельна,4 

с.Озерне: 

  • вул.Миру,4 

с.Рідкодуб: 

  • вул.Центральна,10,17,97,109, 

с.Середнє: 

  • вул.Озерна,6 
  • вул.Кринична,2,6 

с.Ставки: 

  • вул.Степна,57  

с. Терни: 

  • вул.Степова,12 
  • вул.Миру,26 

с. Торське: 

  • вул.Центральна,220,222 

с-ще Ямпіль: 

  • провул.Молодіжний,16 
  • провул.Підлісний,12 
  • вул.Підлісна,19 
  • вул.Партизанська,131,131-А 
  • вул.Озерна, 8 
  • вул.Приозерна,51 

с-ще Ярова: 

  • вул.Підлужна,75Д

Нагадаємо, профільна комісія при Лиманській МВА погодила частині власників зруйнованого майна виплати на понад 82,5 млн грн.

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