Жителям Лиманської громади схвалили компенсації за зруйноване житло ще на понад 82,5 млн грн

"єВідновлення". Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Профільна комісія при Лиманській МВА розглянула ще 188 заяв жителей громади на компенсації за знищені домівки. У результаті частині власників погодили виплати загалом на понад 82,5 млн грн. Скільки заяв схвалили — розповідаємо далі.

Про результати роботи комісії прозвітували в Лиманській міській військовій адміністрації.

Там розповіли, що черговий розгляд заяв від жителей провели впродовж 7–10 липня 2026 року. У результаті компенсації за державною програмою “єВідновлення” схвалили 53 жителям загалом на 82 588 259 грн.

Однак серед заявників були й ті, кому відмовили. Так компенсації не схвалили 11 власникам, адже їхнє житло визнали пошкодженим, а не зруйнованим. Крім того, через велику кількість звернень посадовці призупинили розгляд 124 заяв. Його поновлять у порядку черговості.

Зауважимо, що раніше цього ж місяця в Лиманській громаді вже погодили компенсації на понад 65,1 млн грн. Їх має отримати 41 власник житла.

Нагадаємо, що впродовж 7–10 липня 2026 року в Лиманській громаді оновили список зруйнованого житла. До нього додали ще 35 будинків у 13 населених пунктах — відтепер власники цих осель теж можуть отримати компенсації за програмою “єВідновлення”.