У Лиманській громаді схвалили компенсації за програмою “єВідновлення” ще на понад 65,1 млн грн

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Від початку липня 2026-го влада Лимана схвалила компенсації жителям громади за знищені домівки на ще близько 61,1 мільйона гривень. Відшкодування місцеві отримають за програмою “єВідновлення”. Скільки заяв розглянули посадовці — розповідаємо далі.
Про це повідомили у Лиманській МВА.
Там розповіли про чергові засідання спеціалізованої комісії щодо компенсацій за знищені домівки у громаді. Упродовж 1-3 липня відшкодування у межах програми “єВідновлення” погодили 41 заявнику — це більш як 65 мільйонів 192 тисячі гривень.
Зазначимо, що перевірити наявність даних про відшкодування власники житла можуть у застосунку “Дія” або звернутися до ЦНАПу. Після цього потрібно буде підготувати документи для подачі заяви на відшкодування — посібник можна знайти в нашому окремому матеріалі.
Як уточнили у Лиманській ВА, серед заявників були й ті, кому відмовили — цього разу їх усього шестеро. Також посадовці призупинили розгляд 128 звернень, однак їх обіцяють поновити після настання черги.
Нагадаємо, у Лиманській громаді визнали знищеними будинки ще за 38 адресами в населених пунктах. Тепер власники цієї нерухомості зможуть отримати компенсації за своє майно. Цього разу найбільше зруйнованих будинків виявили у Зарічному (13 адрес) та у Лимані (6 адрес).