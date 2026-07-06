У Лиманській громаді схвалили компенсації за програмою “єВідновлення” ще на понад 65,1 млн грн

Стела на в'їзді до Лимана. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Від початку липня 2026-го влада Лимана схвалила компенсації жителям громади за знищені домівки на ще близько 61,1 мільйона гривень. Відшкодування місцеві отримають за програмою “єВідновлення”. Скільки заяв розглянули посадовці — розповідаємо далі.

Про це повідомили у Лиманській МВА.

Там розповіли про чергові засідання спеціалізованої комісії щодо компенсацій за знищені домівки у громаді. Упродовж 1-3 липня відшкодування у межах програми “єВідновлення” погодили 41 заявнику — це більш як 65 мільйонів 192 тисячі гривень.

Зазначимо, що перевірити наявність даних про відшкодування власники житла можуть у застосунку “Дія” або звернутися до ЦНАПу. Після цього потрібно буде підготувати документи для подачі заяви на відшкодування — посібник можна знайти в нашому окремому матеріалі.