У Лиманській громаді визнали знищеними будинки ще за 54 адресами: перелік

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У Лиманській громаді підтвердили факт знищення домівок за ще 44 адресами — у самому Лимані, а також у селах Брусівка, Діброва, Закітне, Карпівка, Колодязі, Крива Лука, Рідкодуб, Старий Караван, Терни, Торське, Шандриголове, Яцьківка, Озерне та селищах Дробишеве, Зарічне, Нове, Новоселівка, Ставки, Ямпіль, Ярова. Завдяки цим висновкам місцеві зможуть податися на компенсацію за програмою “єВідновлення”. Перелік адрес публікуємо в матеріалі.
Про це повідомили у Лиманській МВА.
Там розповіли, що спеціалізована комісія змогла підтвердити факт руйнування домівок за ще 54 адресами у Лиманській громаді. У переліку є як приватні домівки, так і багатоповерхівки.
У Лимані:
У селі Брусівка:
У селі Діброва:
У селищі Дробишеве:
У селі Закітне:
У с-щі Зарічне:
У селі Карпівка:
У селі Колодязі:
У селі Крива Лука:
У селищі Нове:
У селищі Новоселівка:
У селі Озерне:
У селі Рідкодуб:
У селищі Ставки:
У селі Старий Караван:
У селі Терни:
У селі Торське:
У селі Шандриголове:
У селищі Ямпіль:
У селищі Ярова:
У селі Яцьківка:
Власники житла за вказаними адресами можуть отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”. Спочатку варто перевірити наявність даних у застосунку “Дія” або звернутися до ЦНАПу, а після підготуйте документи для подачі заявки на відшкодування — посібник можна знайти в нашому окремому матеріалі.
У разі потреби також можна звернутися за консультацією до комісії за цими номерами: +38 (075) 627-12-34 або +38 (050) 952-44-90.
Нагадаємо, у Лиманській громаді запустили опитування, яке має допомогти посадовцям визначити культурні, соціальні та освітні потреби переселенців. Разом із тим їх цікавить склад родин.