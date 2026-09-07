У Лиманській громаді визнали знищеними будинки ще за 54 адресами: перелік

Лиман. Ілюстративне фото: Мирослав Кобилянський

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У Лиманській громаді підтвердили факт знищення домівок за ще 44 адресами — у самому Лимані, а також у селах Брусівка, Діброва, Закітне, Карпівка, Колодязі, Крива Лука, Рідкодуб, Старий Караван, Терни, Торське, Шандриголове, Яцьківка, Озерне та селищах Дробишеве, Зарічне, Нове, Новоселівка, Ставки, Ямпіль, Ярова. Завдяки цим висновкам місцеві зможуть податися на компенсацію за програмою “єВідновлення”. Перелік адрес публікуємо в матеріалі.

Про це повідомили у Лиманській МВА.

Там розповіли, що спеціалізована комісія змогла підтвердити факт руйнування домівок за ще 54 адресами у Лиманській громаді. У переліку є як приватні домівки, так і багатоповерхівки.

У Лимані:

вулиця Діамантова, будинок 30Б, 42Г;

вулиця Дослідницька, будинок 67;

вулиця Запорізька, будинок 83;

вулиця Зоряна, будинок 53;

вулиця Нескорених, будинок 60;

вулиця Петропавлівська, будинок 66;

вулиця Покровська, будинок 107;

вулиця Соснова, будинок 16;

вулиця Торгова, будинок 20-А;

вулиця Хвойна, будинок 37;

вулиця Лейко Івана, будинок 3 (багатоповерхівка);

вулиця Привокзальна, будинок 5 (багатоповерхівка);

проспект Щасливий, будинок 3 (багатоповерхівка).

У селі Брусівка:

вулиця Приозерна, будинок 112а.

У селі Діброва:

вулиця Сонячна, будинок 35.

У селищі Дробишеве:

вулиця Слобожанська, будинок 67;

вулиця Шевченка Тараса ім., будинок 86.

У селі Закітне:

вулиця Біла, будинок 49А;

вулиця Річна, будинок 8;

провулок Річний, будинок 1.

У с-щі Зарічне:

вулиця Довга, будинок 44, 54;

вулиця Дружби, будинок 13;

вулиця Квіткова, будинок 11;

вулиця Поштова, будинок 15;

вулиця Центральна, будинок 30-А, 59.

У селі Карпівка:

вулиця Зарічна, будинок 72.

У селі Колодязі:

вулиця Приозерна, будинок 73.

У селі Крива Лука:

вулиця Сонячна, будинок 2;

вулиця Центральна, будинок 13.

У селищі Нове:

вулиця Нова, будинок 13.

У селищі Новоселівка:

вулиця Лісна, будинок 16.

У селі Озерне:

вулиця Лісна, будинок 21;

вулиця Миру, будинок 11.

У селі Рідкодуб:

вулиця Центральна, будинок 113.

У селищі Ставки:

вулиця Північна, будинок 7.

У селі Старий Караван:

вулиця Клубна, будинок 4;

вулиця Кримська, будинок 36.

У селі Терни:

вулиця Дружби, будинок 2;

вулиця Центральна, будинок 84.

У селі Торське:

вулиця Молодіжна, будинок 28;

вулиця Північна, будинок 117;

вулиця Ранкова, будинок 2;

вулиця Центральна, будинок 96, 175.

У селі Шандриголове:

вулиця Гутченка, будинок 21.

У селищі Ямпіль:

вулиця Врожайна, будинок 78;

вулиця Травнева, будинок 11;

провулок Травневий, будинок 13.

У селищі Ярова:

вулиця Незалежності, будинок 8;

вулиця Підлужна, будинок 23.

У селі Яцьківка:

вулиця Миру, будинок 26.

Власники житла за вказаними адресами можуть отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”. Спочатку варто перевірити наявність даних у застосунку “Дія” або звернутися до ЦНАПу, а після підготуйте документи для подачі заявки на відшкодування — посібник можна знайти в нашому окремому матеріалі.

У разі потреби також можна звернутися за консультацією до комісії за цими номерами: +38 (075) 627-12-34 або +38 (050) 952-44-90.

Нагадаємо, у Лиманській громаді запустили опитування, яке має допомогти посадовцям визначити культурні, соціальні та освітні потреби переселенців. Разом із тим їх цікавить склад родин.