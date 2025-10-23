Олександр Гордієнко, начальник Світлодарської МВА. Фото: ДонОВА

Найбільша сума нарахувань начальнику Світлодарської ВА Олександру Гордієнку була у лютому — понад 131 тисяча гривень. Тоді він отримав відпускні та матеріальну допомогу. Впродовж третього кварталу зарплата посадовця залишалася незмінною — понад 63 тисячі гривень.

Розмір зарплати посадовця повідомили у Світлодарській міській військовій адміністрації у відповідь на запит журналістів Вільного Радіо.

Розміри зарплат посадовця вказані після вирахування податків, тобто це суми, які йому фактично виплатили. Нараховують держслужбовцям на 23% більше.

Загалом за дев’ять місяців 2025 року Гордієнко отримав 680 829,38 грн чистими, що становить у середньому 75 647 грн на місяць.

Упродовж січня — вересня 2025 року начальник Світлодарської ВА Олександр Гордієнко отримав:

Січень — 61 499,06 грн;

Лютий — 131 241,08 грн;

Березень — 111 323,20 грн;

Квітень — 60 348,27 грн;

Травень — 63 222,00 грн;

Червень — 63 222,00 грн;

Липень — 63 324,59 грн;

Серпень — 63 324,59 грн;

Вересень — 63 324,59 грн.

У відомстві уточнили, що доплата за ранг та вислугу років не нараховувалась і не виплачувалась. Найбільші виплати у лютому та березні пояснили тим, що в ці місяці начальник ВА отримував відпускні, матеріальну допомогу на оздоровлення та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.

Що відомо про посади заступників

У штатному розписі Світлодарської міської військової адміністрації передбачені п’ять посад заступників начальника: перший заступник (військовослужбовець), заступник з питань безпеки (військовослужбовець) і ще три цивільні заступники.

Однак, як повідомили у відповіді на запит, з кінця 2022 року жодна з цих посад не заповнена, фонд оплати праці за ними не планується, працівники в простої відсутні.

Раніше ми писали про діяльність Світлодарської ВА в евакуації у 2025 році. Бюджет тимчасово окупованої громади цьогоріч є дотаційним на 86%. На допомогу переселенцям різних категорій із громади спрямували 6,3 млн грн. А на зарплати 23 посадовців — 13,9 млн грн.