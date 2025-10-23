Підтримайте Вільне Радіо
Найбільша сума нарахувань начальнику Світлодарської ВА Олександру Гордієнку була у лютому — понад 131 тисяча гривень. Тоді він отримав відпускні та матеріальну допомогу. Впродовж третього кварталу зарплата посадовця залишалася незмінною — понад 63 тисячі гривень.
Розмір зарплати посадовця повідомили у Світлодарській міській військовій адміністрації у відповідь на запит журналістів Вільного Радіо.
Загалом за дев’ять місяців 2025 року Гордієнко отримав 680 829,38 грн чистими, що становить у середньому 75 647 грн на місяць.
Упродовж січня — вересня 2025 року начальник Світлодарської ВА Олександр Гордієнко отримав:
У відомстві уточнили, що доплата за ранг та вислугу років не нараховувалась і не виплачувалась. Найбільші виплати у лютому та березні пояснили тим, що в ці місяці начальник ВА отримував відпускні, матеріальну допомогу на оздоровлення та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.
У штатному розписі Світлодарської міської військової адміністрації передбачені п’ять посад заступників начальника: перший заступник (військовослужбовець), заступник з питань безпеки (військовослужбовець) і ще три цивільні заступники.
Однак, як повідомили у відповіді на запит, з кінця 2022 року жодна з цих посад не заповнена, фонд оплати праці за ними не планується, працівники в простої відсутні.
Раніше ми писали про діяльність Світлодарської ВА в евакуації у 2025 році. Бюджет тимчасово окупованої громади цьогоріч є дотаційним на 86%. На допомогу переселенцям різних категорій із громади спрямували 6,3 млн грн. А на зарплати 23 посадовців — 13,9 млн грн.