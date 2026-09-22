Працювала в Нацгвардії прачкою: росіяни засудили до п’яти років колонії-поселення мешканку Донеччини

Вирок суду у справі. Ілюстративне фото: Pixabay

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Південний окружний військовий суд Росії засудив 39-річну мешканку села Урзуф Мангушської громади Ольгу Денисову до п’яти років ув’язнення за “пособництво участі у діяльності терористичної спільноти”. Жінка близько місяця працювала прачкою у 12-й бригаді оперативного призначення Нацгвардії, до якої входив “Азов”.

Про це повідомляє російське онлайн-медіа “Медіазона”.

Відповідне рішення суд ухвалив 17 вересня, покарання засуджена відбуватиме у колонії-поселенні. Прокуратура вимагала для мешканки Урзуфа шість років ув’язнення у колонії загального режиму. Спочатку жінці інкримінували участь у “терористичній спільноті” (у Росії такою вважають “Азов”) однак у процесі суд перекваліфікував звинувачення на пособництво.

За версією слідства, 10 січня 2022 року Ольга Денисова обійняла посаду машиніста з прання та ремонту спецодягу у військовій частині №3057, тобто у 12-й бригаді оперативного призначення Національної гвардії України, яка тоді була дислокована у Маріуполі.

Зазначимо, до складу бригади тоді, зокрема, входив полк “Азов”. У 2023 році на базі 12-ї бригади НГУ сформували бригаду “Азов”, однак на той момент фігурантка справи там вже не працювала.

Офіційно на своїй посаді Ольга Денисова залишалася до 24 червня 2022 року. Фігурантка справи заявила, що працювала пралею, потребуючи грошей і розраховуючи на зручний графік роботи. Однак уточнила, що 24 лютого 2022 року залишила військову частину та невдовзі отримала російський паспорт.

22 квітня 2025 року Ольгу Денисову затримали дорогою з Москви до Луганська. У липні їй пред’явили офіційне звинувачення. За словами жінки, слідчий погрожував, що її діти “поїдуть до дитячого будинку”, але якщо вона “з усім погодиться і зробить так, як він напише, буде краще”.

Ольга Денисова не визнала своєї провини. Вона наполягала, що влаштовувалася на “звичайну роботу” у військову частину, “жодним чином не відносила себе до цього батальйону” і, за її словами, досі “не до кінця усвідомлює, як одне пов’язано з іншим”.

Нагадаємо, російське ФСБ повідомило про затримання мешканця тимчасово окупованого Донецька, якого підозрюють у підготовці вибуху біля “виборчої дільниці” під час псевдоголосування до Держдуми. Представники російської спецслужби заявляють, що затриманий намагався втілити свій план за завданням СБУ.