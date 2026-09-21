В Донецьку затримали місцевого, який нібито планував підірвати бомбу біля “виборчої дільниці”

Нібито виявлена вибухівка у затриманого. Скриншот із відео з російських джерел

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Російське ФСБ повідомило про затримання мешканця тимчасово окупованого Донецька, якого підозрюють у підготовці вибуху біля “виборчої дільниці” під час псевдоголосування до Держдуми. Представники російської спецслужби заявляють, що затриманий намагався втілити свій план за завданням СБУ.

Про це з посиланням Федеральну службу безпеки повідомляють російське пропагандистське видання ТАСС та “Медіазона”.

Затриманий нібито через інтернет “встановив контакт з представниками СБУ” та погодився допомогти з “терористичною діяльністю”. В опублікованому ФСБ відео затриманий заявляє, що за це йому обіцяли 10 тисяч доларів.

Силовики армії країни-агресорки також стверджують, що українські спецслужби надіслали підозрюваному безпілотник з саморобною бомбою. По їхньому завданню той також забрав зі сховку 20 кілограмів вибухівки С-4.

Чоловік нібито розмістив вибухівку з уражаючими елементами у своєму авто, стверджують російські спецслужби. Там вважають, що затриманий планував зупинити авто біля однієї з “виборчих дільниць” у “ДНР” та підірвати його, коли довкола збереться масове скупчення людей.

Кримінальної справи проти затриманого у Росії поки не завели.

Нагадаємо, мобільні групи зі скриньками та озброєним супроводом, приховані адреси “дільниць”, українські міста у російських “виборчих округах”, понад 6 тисяч організаторів і 15 кандидатів — так Росія вперше проводила вибори до Держдуми на окупованій частині Донеччини. В останній день окупаційна влада заявила про понад 81% “явки”, хоча частина місцевих жителів у соцмережах стверджувала, що про саме “голосування” майже нічого не знала. Журналісти Вільного Радіо розповіли в окремому матеріалі, що відомо про “парламентські вибори” на захопленій частині Донецької області.