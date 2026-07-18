Жителька Маріуполя, яку підозрюють у роботі в окупаційному суді. Фото: Донецька обласна прокуратура

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Колишній помічниці судді Жовтневого (нині Центрального) районного суду Маріуполя заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності. За даними слідства, після окупації міста вона погодилася працювати в незаконному судовому органі, створеному російською владою.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

За версією слідства, після звільнення з українського суду жінка залишилася в окупованому Маріуполі. У листопаді 2024 року, як стверджують правоохоронці, указом президента Росії її призначили на псевдопосаду “судді Володарського районного суду ДНР”.

У прокуратурі вважають, що на цій посаді підозрювана бере участь у роботі незаконно створеного органу та ухвалює рішення від імені окупаційної адміністрації.

Підозрювану оголосили у розшук. Їй інкримінують колабораційну діяльність за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. У випадку доведення провини їй загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі без права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років. Також суд може ухвалити рішення про конфіскацію майна.

Раніше ми розповідали про виконувача обов’язків ректора Приазовського державного технічного університету, якого суд визнав винним у колабораційній діяльності. За даними слідства, після окупації Маріуполя він очолив виш і перевів його на російські освітні стандарти.