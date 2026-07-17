Виконувача обов’язків ректора маріупольського вишу в окупації засудили до трьох років в’язниці

Засуджений Ігор К. Фото: з російських джерел

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Суд у Дніпрі 8 липня визнав виконувача обов’язків ректора Приазовського державного технічного університету в тимчасово окупованому Маріуполі Ігоря К. винним у колабораційній діяльності. Суд встановив, що фігурант справи працював у цьому виші ще при легітимній українській владі, однак не евакуювався з міста після початку вторгнення та погодився очолити заклад освіти під час окупації, впроваджуючи там навчання за російськими стандартами.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ім’я фігуранта справи оприлюднили на порталі “Судова влада України”.

За матеріалами справи, Ігор К. до повномасштабного вторгнення обіймав посаду доцента та директора центру безперервної освіти Приазовського державного технічного університету. Після окупації Маріуполя у 2022 році він не евакуювався разом з основним складом викладачів та керівництвом закладу, які перемістилися до Дніпра.

На початку травня 2022 року чоловіка наказом так званого “Міністерства освіти і науки ДНР” призначили в.о. ректора вишу, роботу якого росіяни продовжили після окупації міста.

На своїй посаді Ігор К, встановив суд, підписав низку наказів про перехід на освітні стандарти Росії, встановлення вартості навчання в російських рублях та призначення стипендій за російськими нормативами. Також він створив низку приймальних, екзаменаційних та апеляційних комісій за зразком російської системи освіти.У матеріалах справи йдеться, що повноваження засудженого також поширюються на відокремлений підрозділ Приазовського техуніверситету — Маріупольського фахового коледжу.

Окрім впровадження російських стандартів освіти, фігурант справи також давав інтерв’ю пропагандистам. У вироку фігурують кілька прямих цитат із сюжетів російських медіа. В одній із них, зокрема, Ігор К. описав умови навчання у виші в умовах зруйнованого міста.

“Сиділи в шапках-вушанках, у валянках на заняттях. На голову крапало, вікон не було — і навчалися”, — розповідав засуджений.

Свідками у справі виступили колишні колеги фігуранта, які евакуювалися на підконтрольну Україні територію та підтвердили, що чоловік мав можливість виїхати, однак свідомо залишився в окупованому місті.

“На мій погляд він обійняв посаду ректора добровільно”, — заявила одна зі свідків.

За словами іншого свідка, ще до повномасштабного вторгнення в обвинуваченого “були проросійські погляди”, а сам він публічно закликав студентів повертатися й продовжувати навчання за стандартами “ДНР”, а згодом — Росії.

Оскільки фігурант справи переховується від слідства та не з’явився на жодне з одинадцяти засідань, його засудили заочно.

Ігоря К. визнали винним у колабораційній діяльності (ч. 3 статті 111-1 ККУ) та засудили до трьох років позбавлення волі, а також на 10 років заборонили обіймати посади в органах управління освітою та займатися викладацькою діяльністю.

Протягом 30 днів від 8 липня засуджений може подати апеляцію. Якщо цього не станеться, вирок набере законної сили.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Соборний районний суд міста Дніпра заочно засудив педагогиню з Маріуполя Тетяну Ч. до трьох років позбавлення волі за колабораційну діяльність. Під час окупації Маріуполя жінка стала директоркою одного з інститутів перейменованого росіянами Приазовського державного технічного університету.