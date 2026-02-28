Працівника районного ТЦК Донеччини підозрюють у нібито допомозі у знятті 15 військовозобов’язаних з розшуку (деталі)

Працівника районного ТЦК Донеччини підозрюють у нібито допомозі у знятті 15 військовозобов’язаних з розшуку. Фото: Теруправління ДБР у Краматорську

Працівник одного з районних ТЦК Донецької області нібито оформлював адміністративні протоколи у реєстрі “Оберіг” для військовозобов’язаних і знімав їх з розшуку. Такою “послугою” скористалися щонайменше 15 військовозобов’язаних чоловіків. Розповідаємо, що загрожує працівнику ТЦК.

Про підозрюваного повідомляє Теруправління Державного бюро розслідувань у Краматорську.

За даними слідчих, він використовував свій цифровий підпис і вносив зміни в реєстр військовозобов’язаних “Оберіг”.

“Він вносив відмітки про нібито складання адміністративних протоколів за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, — пишуть слідчі.

Хоча ніякі протоколи насправді не оформлювали, таким чином фігурант нібито незаконно зняв з розшуку 15 військовозобов’язаних чоловіків.

Працівники ДБР повідомили про підозру за статтею “Несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в електронно-обчислювальних машинах”. Якщо провину фігуранта доведуть у суді, йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, мешканець Слов’янська нібито через знайомих підшукував чоловіків, які були у розшуку та пропонував “розв’язати це питання”. За даними слідчих, така послуга коштувала 7 тисяч доларів. Нині йому оголосили підозру у зловживанні впливом.