“Пропонував за 7 тис. дол. розв’язати питання з ВЛК та ТЦК”: мешканцю Слов’янська оголосили підозру

Підозрюваний мешканець Слов'янська. Фото: прокуратура Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Мешканець Слов’янська нібито через знайомих підшукував чоловіків, які були у розшуку та пропонував “розв’язати це питання”. За даними слідчих, така послуга коштувала 7 тисяч доларів. Нині йому оголосили підозру у зловживанні впливом.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За матеріалами справи, 41-річний мешканець Слов’янська підшукував чоловіків, які були в розшуку та пропонував їм отримати статус, який би забезпечив проходження служби не в бойових підрозділах. Такою “послугою” зацікавився один з місцевих — для себе та родича.

Так, підозрюваний пообіцяв “розв’язати питання” та вплинути на службовців ТЦК та СП, а ще військово-лікарську комісію. Як кажуть у прокуратурі, вартість “допомоги” оцінили у 7 тисяч доларів.

“Отримавши частину коштів, підозрюваний взяв пакет документів для безпідставного зняття з розшуку та оформлення відповідних медичних документів. Згодом після оновлення даних в електронному реєстрі, вимагав решту неправомірної вигоди”, — уточнюють правоохоронці.

Ймовірного ділка затримали під час передачі 1,8 тисячі доларів. Він нібито намагався приховати сліди злочину — розірвав готівку, кажуть слідчі. Згодом вони провели обшуки в оселі чоловіка та вилучили майже 500 тисяч гривень та понад 64 тисяч доларів.

Жителю Слов’янська повідомили про підозру у зловживанні впливом. Максимальне покарання за цією статтею — 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі чоловікові обрали запобіжний захід: він сидітиме під вартою із правом внесення застави у розмірі 1,3 мільйона гривень. Крім того, правоохоронці встановлюють й інших людей, які могли бути причетними до схеми.

Нагадаємо, на Донеччині шість військовослужбовців отримали підозри в ухиленні від облаштування фортифікацій і шахрайстві.