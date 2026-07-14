Права військових з-поміж колишніх засуджених прирівняють до решти захисників: Верховна Рада ухвалила законопроєкт

Військові батальйону "Характерники", де служать колишні в'язні. Ілюстративне фото: 24 ОМБр

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Верховна Рада підтримала законопроєкт №15225, який має прирівняти у правах військових серед ексзасуджених до інших захисників України. Про що йдеться — розповідаємо далі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із трансляції пленарного засідання Верховної Ради.

Відомо, що документ №15225 пропонував внести зміни до деяких законів України щодо проходження військової служби людьми, яких звільнили умовно-достроково від відбування покарання для проходження справи за контрактом. 14 липня за нього проголосували 309 народних обранців.

“Метою проєкту закону є удосконалення правового регулювання проходження військової служби за контрактом людьми, звільненими умовно-достроково від відбування покарання на підставі статті 81-1 Кримінального кодексу України, створення умов для ефективного використання їхнього військового потенціалу з урахуванням віку, стану здоров’я та інших соціальних факторів та забезпечення для них належних гарантій соціального і правового захисту”, — йдеться у пояснювальній записці.

За задумом, законопроєкт усуває правову нерівність і гарантує бійцям, які прийшли до лав ЗСУ з установ відбування покарань, ті самі права, що й іншим військовослужбовцям, зокрема:

щорічні відпустки;

розширення доступу до лікування після поранень;

додатковий відпочинок після звільнення з полону;

можливість переведення до тилових частин чи ТЦК за станом здоров’я.

Окрім цього, документ захищає жінок-військових цієї категорії: їм гарантують право на декретну відпустку та догляд за дитиною.

Нагадаємо, Офіс омбудсмена з прав людини перевіряє інформацію щодо 425 штурмового полку “Скеля”. Йдеться не лише про дані із журналістського розслідування — уповноважений за день отримав понад 30 звернень після першої публічної реакції.