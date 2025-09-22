Особисте розпорядження військовослужбовця. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

На одноразову грошову допомогу у випадку смерті військовослужбовця можуть претендувати ті, кого не вказали в особистому розпорядженні. Це норма викликає незадоволення у деяких військових та їхніх родичів. Вони наголошують на важливості останньої волі та вимагають змін у законодавстві. Журналісти Вільного Радіо поспілкувалися з родичами загиблих та юристами. Розповідаємо, які основні проблеми виникають під час виконання останньої волі військових.

“Те, що мало бути очевидним, перетворюється на щоденну боротьбу”

Чоловік Ірини Пронцевич ще за життя подбав про майбутнє родини: оформив заповіт на користь доньки, видав дружині доручення, а також склав особисте розпорядження. У ньому він чітко зазначив: усі виплати у випадку його смерті мають перейти саме дитині.

“Це була його тверда і продумана позиція. Він хотів уникнути поділу грошей між кількома родичами. Як люблячий тато, він прагнув забезпечити майбутнє доньки. Про це він говорив і мені, і своїм рідним, і побратимам”, — розповідає Вільному Радіо Ірина.

Але після загибелі чоловіка на війні замість підтримки дружина отримала невизначеність. У ТЦК прийняли розпорядження, однак одразу попередили: остаточне рішення ухвалює Міністерство оборони, і результат передбачити неможливо.

“Мені боляче усвідомлювати, що держава не завжди готова почути останнє слово людини, яка віддала життя за Україну. Я змушена щодня доводити очевидне замість того щоб оплакувати чоловіка і горювати”, — говорить жінка.

Вона додає, що не коментує відносини з рідними чоловіка, натомість має більше питань до держави:

“Хто постоїть за тих, хто вже ніколи не зможе говорити за себе? Мій чоловік до останнього стояв за інтереси цієї країни, за майбутнє людей, які живуть в ній. А тепер хто збереже його останнє слово і його останню волю?”

Подібні випадки, каже жінка, пригнічують і тих, хто сьогодні продовжує воювати.

“Я мала розмову з побратимом чоловіка, який приїхав у відпустку. І він казав, що подібні ситуації демотивують інших військових. Бо вони віддають сили, здоров’я, жертвують власним життям, але не мають впевненості в тому, що держава подбає про їхніх близьких, якщо їх не стане. І подбає саме так, як цього бажають військові”, — ділиться Ірина Пронцевич.

Вона не приховує сумнівів, що останню волю чоловіка не вдасться виконати на 100%. Та водночас додає, що подібні випробування проходять сотні інших родин і від цього стає ще важче. Це відчуття несправедливості лише підсилює біль втрати.

“Кожен, хто нівелює це розпорядження чи шукає там власну вигоду, — зраджує тих, хто віддав життя за Україну”, — переконана Ірина.

Пропозиції змінити законодавство

Грошову допомогу через загибель бійця справді можуть отримати люди, яких самі військові воліли б позбавити цих виплат. Такі історії не поодинокі. Одна з них викликала широкий резонанс на початку серпня.

У своїх соцмережах військовослужбовиця та керівниця медичної служби “Ульф” Аліна Михайлова розповіла історію її побратима Пилипа Аверенкова з позивним “Коді”.

Ще за життя боєць хотів, щоб у разі його загибелі всю одноразову грошову допомогу отримала лише його дружина, а не батьки, з якими він не підтримував стосунки через їхні проросійські погляди й засудження вибору сина. Тому захисник склав особисте розпорядження, у якому вказав, що у випадку його загибелі 15 мільйонів гривень має отримати його дружина.

Особисте розпорядження Пилипа Аверенкова. Фото: Facebook/Alina Mykhailova

Але згідно з Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” і постановою Кабінету міністрів України №168, частку виплат можуть отримати люди, яким військовий не бажав залишати кошти.

Тому зараз пропонують внести зміни до законодавства саме щодо виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі військового.

У своєму дописі військовослужбовиця Аліна Михайлова зазначила, що закон має базуватись виключно на бажанні і волі військовослужбовців, без додаткових обовʼязкових часток у грошових допомогах після загибелі.

Для довідки: Наразі незалежно від змісту особистого розпорядження право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають: малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти; непрацездатна вдова (вдівець); непрацездатні батьки загиблої (померлої) людини. Якщо особистого розпорядження немає або воно не охоплює всю суму допомоги, право на її отримання у рівних частках мають: діти, зокрема усиновлені, зачаті за життя загиблої (померлої) людини та народжені після її смерті, а також діти, стосовно яких загиблу (померлу) людину за її життя позбавили батьківських прав; вдова чи вдівець; батьки (усиновлювачі), якщо їх не позбавили батьківських прав або їхні батьківські права були поновлені; внуки загиблої (померлої) людини, якщо на момент її загибелі (смерті) їхні батьки загинули (померли); людина, з якою загиблий (загибла) спільно проживали, не перебуваючи у шлюбі, але якщо цей факт підтвердив суд; утриманці, які визначені згідно з Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деякі інші особи”. Якщо один з отримувачів допомоги відмовився від своєї частки, суму розподіляють порівну між рештою членів сім’ї. Відмова засвідчується нотаріально (за кордоном — у консульстві України).

“Особисте розпорядження — ніби заповіт, але без правил”

Адвокат Назар Олексюк у розмові з Вільним Радіо пояснює, що по суті особисте розпорядження військового схоже на заповіт: воно дозволяє визначити, кому має перейти одноразова допомога у разі загибелі. Але є важливі відмінності. Якщо у випадку із заповітом діють чіткі норми Цивільного кодексу, то для особистих розпоряджень таких правил просто не прописали.

Юрист каже: “Це ніби кострубатий заповіт, який передбачили у законодавстві, але не визначили, як його оскаржувати чи визнавати недійсним. У результаті виходить, що воля військового не має належного юридичного захисту”.

Фахівець поділився проблемами, з якими він стикався безпосередньо у своїй практиці роботи з темою особистих розпоряджень. Він виділив три основні складні ситуації:

Військові уникають складання розпорядження.

За словами Назара Олексюка, багато хто вважає це поганим знаком і просто не хоче писати розпорядження через якісь забобони.

“За останній тиждень я проконсультував 800 військових, і лише один запитав про особисте розпорядження”, — каже він.

Неочікувані рішення військових.

Трапляються випадки, коли боєць залишає гроші людині, яка не є членом родини. В адвоката був випадок, коли військовий склав особисте розпорядження на свою коханку, але це була заміжня жінка з дітьми. Тому нерідко починаються конфлікти та юридичні суперечки, бо така людина не завжди готова прийняти гроші, розуміючи наслідки.

Підробка документів.

Юрист зіштовхувався і з випадками, коли у військовій частині зберігався підписаний, але порожній бланк. Після смерті військового у нього вписували чужі імена. Родина, яка втратила близьку людину, дізнавалася, що частку компенсації нібито мав отримати сторонній.

Назар Олексюк наголошує: варто пам’ятати, що одноразова грошова допомога — це не особисті кошти військового, а гроші держави. Військовий може визначити, кому вони мають дістатися, але остаточне слово все одно залишається за нормами закону і постановами Кабміну.

Попри всі проблеми, адвокат радить складати особисте розпорядження. Адже воно допомагає у випадках, коли сімейні стосунки складні. Наприклад, Олексюк розповів про випадок, коли у військового не було дружини й дітей, але є сестра, яка його виростила і потребує допомоги.

“Таке розпорядження могло б захистити її інтереси і зекономити час боротьби з бюрократією. Але, на жаль, військовий не прописав свою останню волю”, — підсумовує юрист.

На думку експерта, єдиний вихід — привести перелік родичів, які мають право на компенсацію, у відповідність до норм Цивільного кодексу і чітко прописати механізми для особистих розпоряджень. Це завдання для держави.

Раніше ми розповідали, як відсудити спадщину в Україні. В матеріалі детально прописано, які умови визнання заповіту недійсним, що говорить судова практика щодо спадщини та коли в оскарженні можуть відмовити.