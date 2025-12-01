Прощання з українським військовим. Ілюстративне фото: АрміяInform

48 справ щодо розстрілів українських захисників у Донецькій області, які потрапили у полон, розслідують правоохоронці. Кожна зі справ — задокументований воєнний злочин.

Про це розповів керівник Донецької обласної прокуратури Павло Угровецький в інтерв’ю Укрінформу.

На початок грудня 2025 року правоохоронці розслідують 48 справ за фактами розстрілу полонених з-поміж службовців Сил оборони України. Йдеться саме про страти військовими країни-агресорки у Донецькій області.

Зі слів Угровецького, окупанти навмисно страчують українських захисників, порушуючи норми Женевських конвенцій та демонструють “показову зневагу до людського життя”.

Із загальної кількості нині розслідуваних справ заочно підозри отримали двоє громадян Росії. Під час штурму Старомайорського (Великоновосілківська громада) вони наказали штурмовикам:

“Не лишати живими й обезголовити загиблих бійців ЗСУ, а потім насадити відрізані голови на кілки та виставити їх як паркани на місцях українських прапорів. До того ж вимагали грабувати полеглих однієї з бригад морської піхоти, забирати гроші, золото, зривати шеврони”, — каже керівник прокуратури Донеччини.

Що відомо про публічні випадки страт ЗСУ у Донецькій області за 2025 рік

У листопаді 2025-го СБУ почала розслідувати нову справу щодо ймовірного розстрілу українського військовополоненого російськими загарбниками. Окупанти, ймовірно, захопили в полон українського військового під час штурму села Гнатівка Покровської громади. Його зв’язали, побили до втрати свідомості та розстріляли.

Наприкінці травня цього ж року поблизу селища Удачне російські загарбники захопили в полон двох українських військових, після чого розстріляли їх у лісосмузі зі стрілецької зброї.

У квітні окупанти, ймовірно, стратили беззбройного оборонця неподалік Роздольного у Волноваському районі. Він потрапив у полон до росіян під час штурмів на відтинку — військового могли розстріляти з автоматичної зброї.

На початку 2025-го стало відомо, що російські солдати, ймовірно, розстріляли трьох українських військовополонених поблизу села Нескучне.

Яку кількість українських військовополонених стратили від початку 2025 року — наразі невідомо. На кінець минулого року в Україні змогли офіційно підтвердити розстріли 109 захисників.