Правоохоронці розслідують розстріл цивільних у Званівці: жінка, яка вижила, дала свідчення

Жінка, яка вижила після пострілу російського військового. Фото: прокуратура Донеччини

Українські правоохоронці розпочали досудове розслідування щодо ймовірного розстрілу росіянами цивільних у Званівці Бахмутського району. Жінка, в обличчя якої вистрілив окупант, дала свідчення після операції у Дніпрі. За даними слідчих, загарбники позбавили життя її чоловіка та сина.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За їхніми даними, 20 жовтня 2025-го подружжя разом зі своїм дорослим сином переховувалися у підвалі домівки. Їх молодший син у цей час пішов до сусідів, аби принести води. Невдовзі до сховища родини увірвалися військові країни-агресорки та почали допитувати родину про дислокації українських оборонців у Званівці.

Окупанти не отримали жодної відповіді та згодом пішли. Однак, уточнюють правоохоронці, один з загарбників повернувся та відкрив вогонь з автоматичної зброї по цивільних, а після втік.

“Коли 57-річна потерпіла отямилась, то побачила рідних вбитими. Переймаючись за молодшого сина, мати пішла до сусіднього підвалу, де виявила його тіло поруч із розстріляними сусідами — 62-річною жінкою і її 30-річним сином”, — кажуть правоохоронці.

Постраждала з вогнепальним пораненням щелепи змогла дістатися підконтрольної уряду України території, звідки її доправили до лікарні. Прокурори допитали її та зафіксували свідчення. Тепер вони розпочали досудове за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 22 жовтня стало відомо, що у Дніпропетровській обласній лікарні оперують жінку з Бахмутського району, якій влучила в обличчя куля. За даними медиків, в обличчя 57-річній Ользі вистрілили російські військові, які також позбавили життя її чоловіка та сина.