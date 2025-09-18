Правоохоронці розслідуватимуть історію про прикутих до ліжка братів із Покровська, які жили під опікою 10-річної дитини

Діти, які нібито залишилися без належного догляду. Фото: Офіс генпрокурора

Прокуратура Донецької області ініціювала розслідування щодо можливої бездіяльності соцслужб, внаслідок чого двоє тяжкохворих дітей були під опікою свого 10-річного брата. Раніше соціальні служби спростовували цю інформацію.

Про розслідування повідомили в Офісі генпрокурора.

Йдеться про трьох братів із Покровського району, які нібито залишилися без належного піклування після смерті бабусі. Двоє з них – 13-річні діти з тяжким генетичним захворюванням, прикуті до ліжка.

Правоохоронці перевіряють інформацію про те, що понад рік єдиним, хто за ними доглядав — був 10-річний молодший брат. Він власними силами годував, поїв та доглядав хлопчиків, а під час обстрілів — самостійно спускав їх до підвалу, пишуть у прокуратурі.

За даними лікарів, діти потрапили до благодійного центру у вкрай тяжкому стані: виснажені, із численними нелікованими травмами та без необхідної медичної допомоги.

“У рамках кримінального провадження прокурори ініціювали проведення необхідних слідчих дій та підготували низку запитів до профільних служб для з’ясування всіх обставин”, — йдеться у повідомлені.

Досудове розслідування розпочали за фактом можливого неналежного виконання службових обов’язків представниками Служби у справах дітей Білозерської міської ради (ч. 1 ст. 367 КК України).

Що передувало

17 вересня видання “Українська правда. Життя” опублікувала історію про двох прикутих до ліжка 13-річних братів, які понад рік виживали без жодного нагляду дорослих у прифронтовому місті. За словами начальниці служби у справах дітей Донецької ОДА Юлії Рижакової, це сталося не у Покровську, а Білозерській громаді — тоді там не було примусової евакуації дітей.

У публікації також зазначалося: молодший брат — 10-річний Платон — після смерті бабусі став тим, на чиї плечі лягло годування і догляд хлопчиків з генетичним захворюванням. Мати дітей жила поруч, але через стан здоровʼя нібито не могла опікуватися дітьми. Рижакова спростовувала цю інформацію.

“Мати, попри складні життєві обставини, самостійно доглядала за синами — вона їх не залишала, діти постійно були під її наглядом. У статті вказано, що мама страждала від психічних розладів, однак на обліку у психіатра її немає”, — казала посадовиця.

Більше про позицію Служби та долю дітей ми розповідали в окремому матеріалі.