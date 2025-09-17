Служба у справах дітей спростувала історію про прикутих до ліжка братів із Покровська, які жили під опікою 10-річної дитини

Брати Платона, яких разом з братом передали на опіку "Місту Добра". Фото: "УП. Життя"

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Журналісти опублікували історію про двох тяжкохворих дітей з Покровська, за якими доглядав їхній молодший брат. У матеріалі зазначається: малеча була без жодного нагляду дорослих у прифронтовому місті. Служба у справах дітей Донеччини спростували цю інформацію, як і те, що матір хлопчиків через стан здоровʼя не могла опікуватися ними.

Про це під час брифінгу заявила начальниця служби у справах дітей Донецької ОДА Юлія Рижакова.

17 вересня видання “Українська правда. Життя” опублікувала історію про двох прикутих до ліжка 13-річних братів, які понад рік виживали без жодного нагляду дорослих у прифронтовому місті. За словами посадовиці це сталося не у Покровську, а Білозерській громаді — тоді там не було примусової евакуації дітей.

У публікації також зазначається: молодший брат — 10-річний Платон — після смерті бабусі став тим, на чиї плечі лягло годування і догляд хлопчиків з генетичним захворюванням. Мати дітей жила поруч, але через стан здоровʼя нібито не могла опікуватися дітьми. Рижакова спростовує цю інформацію:

“Мати, попри складні життєві обставини, самостійно доглядала за синами — вона їх не залишала, діти постійно були під її наглядом. У статті вказано, що мама страждала від психічних розладів, однак на обліку у психіатра її немає”, — каже начальниця служби.

Вона уточнила: у травні 2025 року 10-річний Платон близько десяти днів не з’являвся на онлайн-уроках у школі. Про це Білозерській службі у справах дітей повідомив директор школи. Працівники Служби з’ясували, що родина переїхала на нове місце — налагоджували там зв’язок, аби дитина повернулася до занять.

“Вони одразу відреагували та вийшли за місцем проживання дитини. До цього візиту залучили лікаря, представника Центру соцслужб. Побачили, що там дійсно дві дитини, які потребують евакуації — на той момент вона там не була оголошена”, — каже посадовиця.

Фахівці знайшли для братів Платона та нього самого заклад, де вони б могли пройти реабілітацію — ним став благодійний центр “Місто Добра” у Чернівцях. Його представники й розповіли журналістам “Української правди” історію родини.

“Прийняття дітей відбулося за договором — його підписала матір. Вона і підписала такий собі “вирок”, що вони зараз мають публікувати всі фото дітей та інформацію в медіа. Наразі діти у “Місті Добра”, а разом з ними поряд матір — вже тиждень мешкає у Чернівцях в гуртожитку. Налагоджує своє матеріальне становище, влаштовується на роботу, аби забрати дітей”, — розповіла начальниця служби у справах дітей Юлія Рижакова.

Вона закликала представників медіа “фільтрувати інформацію”, говорить, що представники соціальних служб надали дітям необхідну допомогу.

“Соціальні служби спрацювали на всі 100%, аби допомогти родині, підтримати їх та розв’язувати нагальні проблеми. У мережах ширять коментарі про те, де служби, чому не реагують — вони надали все можливе”, — запевнила Рижакова.

Нагадаємо, у серпні 2025 року 93-річний Олексій Фомич вирушив пішки з Родинського до Білицького. Попереду було сім кілометрів дороги, а позаду — оселя, пасіка й собака. У сусідньому місті на чоловіка чекали волонтери, які відвезли його у безпечніше місце.