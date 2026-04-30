Президент підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації: що відомо

Президент України Володимир Зеленський. Ілюстративне фото: зі сторінки глави держави у Telegram

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 30 квітня, підписав підтримані Верховною Радою напередодні законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів.

Про підписання президентом законопроєктів № 15197 та № 15198 йдеться у їхніх картках на офіційному сайті Верховної Ради.

Мобілізація та воєнний стан повинні були завершитись 4 травня, однак тепер триватимуть щонайменше до 2 серпня 2026 року. Це вже 19-й раз, коли президент продовжив дію зазначених правових режимів.

Що відомо про воєнний стан та мобілізацію в Україні

24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій території України.

Під час воєнного стану неможливо припинити повноваження Верховної Ради, уряду, судів, омбудсмена та деяких інших органів влади. Не можна внести зміни до Конституції та провести вибори.

У квітні 2024-го президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Про основні положення, які дійшли до другого читання, розповідали журналісти Вільного радіо в окремому матеріалі.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ про обов’язкову ротацію військовослужбовців на передньому краї. Документ встановлює конкретні строки та вимоги до умов служби на позиціях.