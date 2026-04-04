Президент відзначив Хрестами бойових заслуг трьох бійців ЗСУ, які 224 дні боронили позиції на Костянтинівському напрямку

Бійці 93-ї бригади ЗСУ, які 224 дні утримували позиції на Костянтинівському напрямку. Фото: 93 ОМБр “Холодний Яр”

Троє бійців з батальйону Alcatraz 93-ї бригади ЗСУ 224 дні утримували позиції на Костянтинівському напрямку. Здебільшого їх прикривали оператори БПЛА ЗСУ, але під час дощів та туманів окупанти наближалися до позицій бійців і вони вступали у стрілецькі бої. Після ротації президент України відзначив захисників Хрестами бойових заслуг.

Про відзнаку журналісти Вільного Радіо дізналися з указу президента України № 291/2026.

Історію трьох захисників розповіли в пресслужбі 93 бригади ЗСУ. Відзначені бійці — з батальйону Alcatraz.

Їх неодноразово намагалися замінити на позиції, але російські окупанти не дозволяли провести ротацію. Так, троє захисників боронили позицію на Костянтинівському напрямку впродовж 224 днів, поки їх нарешті наприкінці березня 2026 року вдалося замінити. Допомогла у цьому погода.

Наймолодший із бійців — 21-річний “Жид” — згадує, що важко було з найпершого дня, коли вони займали оборонну позицію.

“Нас почали розбирати одразу ж у перший день, за пів години, як ми змінили групу. На нас витратили мабуть “фпвшок” сорок”, — говорить боєць на позивний “Жид”.

За 224 дні на позиції захисники вбили понад десяток окупантів. Втім, основну роботу із зачистки від росіян навколо бійців виконували оператори безпілотників. У стрілецький бій військовим доводилося вступати під час дощів та туманів, коли оператори БПЛА не могли їх прикрити, і росіянам вдавалося наблизитися до них.

Нагадаємо, 3 квітня 2026 року російські окупанти атакували FPV-дроном цивільну машину, яка рухалася автошляхом між Костянтинівкою та Дружківкою. Внаслідок удару одна жінка загинула, а ще одна дістала поранення.