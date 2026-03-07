Директорка громадської організації “Серце Азовсталі” Ксенія Сухова отримує державну відзнаку. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди та відзнаки українцям, які допомагають країні у боротьбі з російською агресією. Серед нагороджених були й дві жінки з Маріуполя.

Цю інформацію опублікували на сайті президента України.

Ксенія Сухова отримала орден “За заслуги” III ступеня за роботу у громадській організації “Серце Азовсталі”. З початку повномасштабної війни вона допомагала маріупольцям у Запоріжжі, організовувала гуманітарну підтримку та з 2023 року очолює організацію. За цей час “Серце Азовсталі” надало допомогу понад восьми тисячам захисників Маріуполя та їхнім родинам.

Лідія Коробченко отримала звання “Заслужений працівник освіти України” та очолює Центр розвитку людського потенціалу Маріупольського державного університету. Свою кар’єру жінка починала як учителька, згодом очолила заклад середньої освіти та вже майже вісім років допомагає розвивати команду Маріупольського державного університету та впроваджувати нові освітні проєкти.

Лідія Коробченко отримує звання “Заслужений працівник освіти України”. Фото: Офіс Президента України

Раніше президент нагородив українських медійників з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку. Серед них посмертно відзначили фотографа та учасника команди Ukrainer Костянтина Гузенка, журналістку телеканалу Freedom Олену Губанову, оператора Євгена Кармазіна та французького фотожурналіста Антоні Лаллікана з агенції Hans Lucas.