У Дружківці 17 листопада організують підвіз води: графік

Олена Русінова
17 листопада 2025 року у  Дружківці діятиме графік підвозу води. Водовози працюватимуть у різних районах міста з 09:00 до 13:00.

Про це повідомляє Дружківська міська військова адміністрація.

Через відсутність водопостачання у Дружківці 17 листопада робитимуть підвіз води до мешканців. Водовози виїжджатимуть за таким розкладом:

  • 09:00 — вул. Кайди (Комінтерна) – вул. Л. Коростоянової;
  • 09:00 — вул. Белякова – вул. О. Вишні;
  • 10:00 — вул. Сільська;
  • 10:00 — вул. Белякова – вул. Пасічна;
  • 11:00 — вул. Сагайдачного – вул. Гріна;
  • 11:00 — вул. Белякова – вул. Поштова;
  • 12:00 — вул. Трояндова – вул. Гріна;
  • 12:00 — вул. Кустанайська;
  • 13:00 — вул. Белякова – вул. Тімірязєва.

Мешканців просять приходити з власними ємностями та вчасно підходити до визначених точок підвозу.

Раніше Вільне Радіо повідомляло, що у частині Краматорська, Слов’янська та у Черкаському тимчасово відключатимуть газ. Будуть проводити планові ремонтно-профілактичні роботи газорозподільних систем та ліквідовувати аварії.

