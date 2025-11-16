Підвіз води. Ілюстративне фото: ДСНС

17 листопада 2025 року у Дружківці діятиме графік підвозу води. Водовози працюватимуть у різних районах міста з 09:00 до 13:00.

Про це повідомляє Дружківська міська військова адміністрація.

Через відсутність водопостачання у Дружківці 17 листопада робитимуть підвіз води до мешканців. Водовози виїжджатимуть за таким розкладом:

09:00 — вул. Кайди (Комінтерна) – вул. Л. Коростоянової;

09:00 — вул. Белякова – вул. О. Вишні;

10:00 — вул. Сільська;

10:00 — вул. Белякова – вул. Пасічна;

11:00 — вул. Сагайдачного – вул. Гріна;

11:00 — вул. Белякова – вул. Поштова;

12:00 — вул. Трояндова – вул. Гріна;

12:00 — вул. Кустанайська;

13:00 — вул. Белякова – вул. Тімірязєва.

Мешканців просять приходити з власними ємностями та вчасно підходити до визначених точок підвозу.

