17 листопада 2025 року у Дружківці діятиме графік підвозу води. Водовози працюватимуть у різних районах міста з 09:00 до 13:00.
Про це повідомляє Дружківська міська військова адміністрація.
Через відсутність водопостачання у Дружківці 17 листопада робитимуть підвіз води до мешканців. Водовози виїжджатимуть за таким розкладом:
Мешканців просять приходити з власними ємностями та вчасно підходити до визначених точок підвозу.
