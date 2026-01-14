Пряма лінія із заступником голови Бахмутської ВА Олександром Марченком у січні: куди телефонувати

Заступник голови Бахмутської ВА Олександр Марченко. Ілюстративне фото: decentralization

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У четвер, 15 січня, заступник голови Бахмутської ВА Олександр Марченко проведе пряму лінію. Жителі громади протягом години матимуть можливість зателефонувати посадовцю та особисто поставити йому запитання, які їх турбують.

Про пряму лінію повідомили у пресслужбі Бахмутської міської ради.

Вихідці з Бахмутської громади зможуть зателефонувати заступнику начальника військової адміністрації Олександру Марченку у четвер, 15 січня. Посадовець відповідатиме на питання впродовж години — з 12:00 до 13:00.

Аби звернутися до Марченка та отримати відповіді на нагальні питання, бахмутянам необхідно зателефонувати за номером: +38 (095) 024-50-75.

Хто може потрапити на прийом до посадовців та які питання там розглядають

Потрапити на прийом до представників місцевого самоврядування можуть усі громадяни України та іноземці, які перебувають в країні. Звертатися можна як особисто, так і групою людей (це може бути об’єднання мешканців, працівники одного підприємства тощо).

Представникам місцевого самоврядування можна подавати пропозиції, заяви, клопотання чи скарги, які стосуються їхньої статутної діяльності, реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав людей або законних інтересів.

Детальніше про це розповідали журналісти Вільного радіо в окремому матеріалі.

Зазначимо, що жителі Бахмутської громади можуть поспілкуватися телефоном з начальником ВА Олексієм Ревою, його заступником, заступником міського голови, секретарем Бахмутської міськради та керуючим справами виконкому. Наразі прямі лінії влаштовують за таким графіком:

начальник Бахмутської військової адміністрації — третій вівторок місяця;

заступник начальника Бахмутської військової адміністрації — перший четвер місяця;

секретар Бахмутської міської ради — другий четвер місяця;

заступник міського голови — третій четвер місяця;

керуючий справами виконкому Бахмутської міської ради — четвертий четвер місяця.

Нагадаємо, не менш як 258 тисяч гривень з бюджету Бахмутської громади піде на виплати стипендій обдарованим дітям у 2026-2027 роках. Це одноразова підтримка, яку планують перераховувати влітку.