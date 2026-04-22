Пряма лінія з керуючою справами виконкому Бахмута Юлією Літвіновою пройде 23 квітня: як потрапити

Юлія Літвінова. Ілюстративне фото: Бахмутська МВА

Найближча пряма лінія з керуючою справами виконкому Бахмутської міської ради Юлією Літвіновою пройде у четвер, 23 квітня. Вона триватиме протягом однієї години. У цей час переселенці зможуть отримати відповіді на питання, які їх турбують.

Про це повідомили на сторінках Центрів підтримки бахмутян.

Вихідці з Бахмутської громади зможуть зателефонувати керуючій справами виконавчого комітету Бахмутської міської ради Юлії Літвіновій 23 квітня з 12:00 по 13:00. Посадовець відповідатиме на питання впродовж години.

Аби звернутися та отримати відповіді на питання, необхідно зателефонувати за номером телефону:

+38 (095) 024-50-75.

Хто може потрапити на прийом до посадовців та які питання там розглядають

Потрапити на прийом до представників місцевого самоврядування можуть усі громадяни України та іноземці, які перебувають в країні. Звертатися можна як особисто, так і групою людей (це може бути об’єднання мешканців, працівники одного підприємства тощо).

Представникам місцевого самоврядування можна подавати пропозиції, заяви, клопотання чи скарги, які стосуються їхньої статутної діяльності, реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав людей або законних інтересів.

Детальніше про це розповідали журналісти Вільного радіо в окремому матеріалі.

Нагадаємо, влада Бахмута планує завершити проєктування першої черги житла для ВПО громади у Гощі до кінця вересня 2026 року. Раніше на розробку проєктно-кошторисної документації з місцевого бюджету спрямували 62 мільйони гривень, а ще більш ніж у 2,5 раза – хочуть виділити згодом.