Юлія Літвінова. Ілюстративне фото: Бахмутська МВА

Переселенці з Бахмутської громади зможуть поставити запитання керуючій справами виконавчого комітету Бахмутської міської ради Юлії Літвіновій у четвер, 28 травня.

Про це повідомили у пресслужбі пресслужба Бахмутської міської ради.

Пряма лінія триватиме одну годину — з 12:00 до 13:00.

Аби зв’язатися з посадовицею, необхідно зателефонувати за номером:

+38 (095) 024-50-75.

Хто може потрапити на прийом до посадовців та які питання там розглядають

Потрапити на прийом до представників місцевого самоврядування можуть усі громадяни України та іноземці, які перебувають в країні. Звертатися можна як особисто, так і групою людей (це може бути об’єднання мешканців, працівники одного підприємства тощо).

Представникам місцевого самоврядування можна подавати пропозиції, заяви, клопотання чи скарги, які стосуються їхньої статутної діяльності, реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав людей або законних інтересів.

Нагадаємо, 22 травня комісія погодила виплати за знищене майно ще двом жителям Бахмутської громади. Йдеться про житло, зруйноване внаслідок бойових дій у селі Андріївка Бахмутського району.