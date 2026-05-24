Житло для ВПО. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

22 травня комісія погодила виплати за знищене майно ще двом жителям Бахмутської громади. Йдеться про житло, зруйноване внаслідок бойових дій у селі Андріївка Бахмутського району.

Про це повідомляють у Бахмутській міській раді.

Комісія з компенсацій за зруйноване житло схвалила нові виплати — підставою стали акти дистанційного обстеження, які підтвердили: будинки знищені внаслідок російської агресії.

Водночас одну із заяв комісія відхилила через невідповідність даних: адреса нерухомості у Державному реєстрі речових прав не збігалася з тією, що заявник вказав у документах.

Станом на 22 травня у Реєстрі пошкодженого та знищеного майна перебувають 178 заяв від жителів громади. Із них:

91 заявку вже погодили,

23 — отримали відмову,

55 — розгляд призупинили,

7 — перебувають в обробці,

2 — очікують розгляду.

Зазначимо, Андріївка — одне з двох сіл Бахмутської громади, які українська влада не визнала окупованими. Це дає змогу жителям отримувати компенсації за зруйноване житло, адже на територіях активних бойових дій за законом можна проводити дистанційне обстеження помешкань і призначати виплати.

