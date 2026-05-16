Ще двом власникам нерухомості у Кліщіївці Бахмутської громади погодили компенсацію за знищене житло, одному відмовили

Вулиця в Кліщіївці. Ілюстративне фото: libkos

15 травня 2026 року два будинки у селі Кліщіївка Бахмутської громади визнали знищеними. Тепер власники нерухомості зможуть отримати компенсацію за зруйноване житло. Ще за однією заявою відмовили у компенсації, оскільки за законом “заявник не може бути отримувачем компенсації”.

Про компенсацію розповіли в Бахмутській міській військовій адміністрації.

Зазначимо, відмовити у компенсації за пошкоджене житло можуть, якщо заявник:

не є власником оселі;

перебуває під санкціями України;

має судимість за вчинення тяжких кримінальних правопорушень;

подав документи від спадкоємців власника житла, якщо власник нерухомості ще живий.

Загалом станом на середину травня 2026 року в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна зареєстрували 175 заяв, з яких 2 заяви ще очікують на розгляд. Загалом комісія ухвалила такі рішення:

призупинили розгляд 55 заяв;

відмовили у компенсації 22 заявам;

надали компенсацію 89 заявам.

Нагадаємо, минулого разу компенсацію призначали 3 травня 2026 року. Тоді стало відомо, що двоє вихідців Бахмутської громади зможуть отримати компенсації за знищене житло. Усі вони — переселенці з Кліщіївки.