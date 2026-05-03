Ще двом жителям Кліщіївки погодили компенсації за знищені домівки

Вулиця в Кліщіївці. Ілюстративне фото: libkos

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Ще двоє вихідців Бахмутської громади зможуть отримати компенсації за знищене житло. Усі вони — переселенці з Кліщіївки. Цей факт змогли підтвердити через механізм дистанційного обстеження.

Про це повідомили в Управлінні розвитку міського господарства Бахмутської МВА.

Спеціалізована комісія поновила розгляд ще двох заяв на компенсації за знищене житло у Бахмутській громаді — раніше їх подали вихідці з Кліщіївки. Посадовці отримали акти дистанційного обстеження, за якими й змогли перевірити факт руйнування. Усім переселенцям погодили відшкодування.

Зазначимо, що нині рішення щодо компенсації за знищене житло у Бахмутській громаді приймають лише від жителів Кліщіївки на Андріївки. Обидва села віднесені до переліку територій активних бойових дій — згідно з офіційним наказом № 376 від 28.02.2025. Решта території громади визнана окупованою.

Перші рішення комісії щодо компенсацій ухвалили в грудні 2025 року.

На кінець квітня 2026-го в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна була зареєстрована 171 заява, з яких 5 очікували на розгляд. Загалом комісія ухвалила такі рішення:

призупинити розгляд — 55 заяв;

відмовити у компенсації — 21 заява;

надати компенсацію — 87 заяв.