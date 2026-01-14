Підтримайте Вільне Радіо
Сіверська міська ВА, яка працює в евакуації, затвердила графік прийому дзвінків від громадян у 2026 році. Щомісяця люди, які хочуть обговорити нагальні проблеми з представниками місцевої влади, мають змогу поспілкуватися телефоном із керівником військової адміністрації та чотирма заступниками. Окрім цього, звернення від громадян також приймають на електронну пошту.
Про це йдеться у розпорядженні начальника Сіверської міської військової адміністрації Олексія Воробйова №33-ОД від 08.01.2026. Документ опублікований на сайті ВА.
Міська військова адміністрація затвердила наступний графік:
Час проведення прямих ліній завжди однаковий — від 13:00 по 14:00. Номери для контактів не змінилися:
Також звернення від громадян приймають у письмовому вигляді на електронну пошту: [email protected].
У Сіверській міській ВА зазначили, що прямі лінії проводитимуть згідно з графіком, однак остаточне рішення щодо дати й часу ухвалюватимуть з урахуванням безпекової ситуації. Анонси прямих ліній розміщують, зокрема, на Facebook-сторінці військової адміністрації.
