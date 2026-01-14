Стела на в'їзді у Сіверськ. Архівне фото: Вільне Радіо

Сіверська міська ВА, яка працює в евакуації, затвердила графік прийому дзвінків від громадян у 2026 році. Щомісяця люди, які хочуть обговорити нагальні проблеми з представниками місцевої влади, мають змогу поспілкуватися телефоном із керівником військової адміністрації та чотирма заступниками. Окрім цього, звернення від громадян також приймають на електронну пошту.

Про це йдеться у розпорядженні начальника Сіверської міської військової адміністрації Олексія Воробйова №33-ОД від 08.01.2026. Документ опублікований на сайті ВА.

Міська військова адміністрація затвердила наступний графік:

начальник міської ВА Олексій Воробйов приймає дзвінки в перший вівторок місяця;

заступниця начальника МВА Ганна Кіхтєва проводить пряму лінію у другий вівторок місяця;

перший заступник міського голови Віталій Гатченко відповідає на запитання у третій вівторок місяця;

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Віктор Буслов на прямій лінії у четвертий понеділок місяця;

заступниця міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Світлана Гатченко приймає дзвінки у перший четвер місяця.

Час проведення прямих ліній завжди однаковий — від 13:00 по 14:00. Номери для контактів не змінилися:

+38 (095) 80-39-716

+38 (096) 37-21-592

Також звернення від громадян приймають у письмовому вигляді на електронну пошту: [email protected].

У Сіверській міській ВА зазначили, що прямі лінії проводитимуть згідно з графіком, однак остаточне рішення щодо дати й часу ухвалюватимуть з урахуванням безпекової ситуації. Анонси прямих ліній розміщують, зокрема, на Facebook-сторінці військової адміністрації.

