Мешканці Сіверська, яких вивезли з міста окупанти. Скриншот з відео 123-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади армії РФ

Окупаційні сили РФ опублікували відео з жителями Сіверська, які залишались у місті попри активні бої. На кадрах люди кажуть, що погоджуються на вивезення.

Про це повідомили окупаційні джерела.

За їхніми даними, вивезенням цивільних із Сіверська займаються бійці 123-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 3-ї окремої армії Південного військового округу “Ахмат”.

На опублікованому відео кілька місцевих жителів нібито погоджуються на евакуацію добровільно: серед них Наталія В., Олександра Л., Надія В. та Дмитро Ю. Після цього вони в супроводі російських військових сідають в авто.

Евакуація мешканців Сіверська. Скриншот з відео 123-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади армії РФ

Куди саме вивезли цих людей — углиб окупованої території чи до Росії — не уточнюється.

Сіверськ перебуває в зоні активних бойових дій. Станом на початок грудня 2025 року російські війська почали просування на Слов’янському напрямку у бік міста. В умовах туману українські захисники не завжди могли помітити сили російської армії, водночас погодні умови частково сприяли обороні ЗСУ.

23 грудня 2025 року Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські сили відійшли із Сіверська. Російські окупанти мають у районі міста відчутну перевагу за чисельністю особового складу та технікою і продовжують наступ. На околицях Сіверська тривають важкі бої.

Раніше ми розповідали, що в окупованій Великій Новосілці загарбники відкрили пункт оформлення російських паспортів.