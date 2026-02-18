Пряма лінія з заступником голови Бахмутської МВА Марченком у лютому: як потрапити на прийом

Олександр Марченко, заступник начальника Бахмутської міської військової адміністрації. Фото: Вільне Радіо

Заступник голови Бахмутської ВА Олександр Марченко відповідатиме на дзвінки вихідців громади у найближчий четвер. Охочі зможуть поставити питання, які їх турбують. Як подзвонити посадовцю — читайте далі.

Про пряму лінію повідомили в Бахмутській МВА

Так, вихідці з Бахмутської громади зможуть подзвонити заступнику голови військової адміністрації Олександру Марченку в найближчий четвер, 19 лютого. Посадовець відповідатиме на питання упродовж години — з 10:00 до 11:00.

Аби звернутися до Марченка та дізнатися необхідну інформацію, бахмутянам потрібно зателефонувати за номером: +38 (095) 024-50-75.

Хто може потрапити на прийом до посадовців та які питання там розглядають

Потрапити на прийом до представників місцевого самоврядування можуть усі громадяни України та іноземці, які перебувають в країні. Звертатися можна як особисто, так і групою людей (це може бути об’єднання мешканців, працівники одного підприємства тощо).

Представникам місцевого самоврядування можна подавати пропозиції, заяви, клопотання чи скарги, які стосуються їхньої статутної діяльності, реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав людей або законних інтересів.

Детальніше про це розповідали журналісти Вільного радіо в окремому матеріалі.

Зазначимо, що жителі Бахмутської громади можуть поспілкуватися телефоном також з начальником ВА Олексієм Ревою, заступником міського голови, секретарем Бахмутської міськради та керуючим справами виконкому. Наразі прямі лінії влаштовують за таким графіком:

начальник Бахмутської військової адміністрації — третій вівторок місяця;

заступник начальника Бахмутської військової адміністрації — перший четвер місяця;

секретар Бахмутської міської ради — другий четвер місяця;

заступник міського голови — третій четвер місяця;

керуючий справами виконкому Бахмутської міської ради — четвертий четвер місяця.

Нагадаємо, понад 3,5 млн грн запланували у Бахмутській громаді на оздоровлення дітей у 2026 році. Першочергове право на поїздки мають діти пільгових категорій. Зараз у військовій адміністрації збирають заявки від охочих.