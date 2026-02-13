Пряма телефонна лінія з представником Пенсійного фонду Донеччини: графік і контакти

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
17 лютого 2026 року заступник начальниці Головного управління Пенсійного фонду в Донецькій області Сергій Полесов проведе пряму телефонну лінію з жителями регіону. О котрій і за яким номером можна буде долучитися — розповідаємо далі.
Про пряму лінію повідомили у пресслужбі Головного управління Пенсійного фонду в Донецькій області.
Сергій Полесов відповідатиме на питання телефоном наступного вівторка, 17 лютого. Поставити їх представнику Пенсійного фонду Донеччини можна буде протягом години — з 10:00 до 11:00.
Щоб це зробити, жителям регіону треба буде зателефонувати за номером: (068)868-65-66.
Нагадаємо, пенсіонерам з ТОТ та переселенцям, які пройшли ідентифікацію, мають поновити раніше скасовані виплати. Підтвердити неотримання грошей від РФ вони зможуть до 1 квітня 2026 року.