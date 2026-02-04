Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Виплати пенсіонерам з окупації та ВПО відновлять, якщо вони пройшли фізичну ідентифікацію, але не подали заяву про неотримання пенсій від Росії. Тепер документи про це можна надати до 1 квітня 2026-го.

Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

За його словами, тепер літні та переселенці можуть подати заяву, що вони не отримують пенсію від Росії до 1 квітня — тоді її надалі нараховуватимуть. Люди, які пройдуть ідентифікацію у лютому, отримають виплати одразу за два місяці.

“Декілька слів про саму ідентифікацію. Ні для кого не секрет, що останні тижні стали справжнім випробуванням не лише для багатьох пенсіонерів, а й для ПФУ. Фонд діяв за Законом, але на практиці ми побачили багато барʼєрів та бюрократії, через які люди не встигли вчасно пройти ідентифікацію”, — сказав Улютін.

Він зазначив, що з початку січня вже близько 50 тис людям поновили виплати. З іншими намагаються звʼязатися “усіма можливими способами”, а для роботи з маломобільними підключили соцпрацівників.

Також разом з громадськими організаціями міністерство напрацьовує зміни до підзаконних актів, аби надалі прибрати бюрократію під час ідентифікації, додав міністр.

“Ми не боїмося визнавати помилки. Бачимо, де система дала збій, не приховуємо цього і вже працюємо над виправленням. Водночас держава має бути впевненою, що кожна виплата доходить саме до тієї людини, для якої вона призначена. Це необхідно, щоб уникнути зловживань, спекуляцій і захистити українських пенсіонерів від шахрайства”, — резюмував Денис Улютін.

Нагадаємо, з 2025 року в Україні діють оновлені правила, які визначають, хто і як може отримати або відновити пенсію. В окремому матеріалі ми пояснюємо, як це зробити та які документи потрібні.