Продавав корпуси гранат: ще одного жителя Слов’янська засудили за незаконне зберігання боєприпасів

Граната, ілюстративне фото: Нацполіція

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Данило Б. зі Слов’янська продав знайомому два корпуси гранат за 4 тисячі гривень. Той здав продавця правоохоронцям, і порушника засудили до 5 років за ґратами.



Вирок обвинуваченому винесли 27 листопада у Слов’янському міськрайонному суді. Деталі справи журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного державного реєстру судових рішень, а ім’я засудженого опублікували на порталі “Судова влада”.

У серпні 2025 року Данила вже судили за крадіжку, тоді суд призначив йому два роки умовного строку.

За місяць він знайшов бойовий патрон калібру 7,62х51 мм, (7.62 NATO) та чотири корпуси гранат типу Ф-1. Знахідку приніс додому, а згодом два корпуси гранат запропонував продати знайомому за 4 тисячі гривень.

Покупець видав того поліції, і правоохоронці прийшли до фігуранта з обшуком, де знайшли ще два гранатні корпуси та патрон.

Підсудний уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, і її врахували як пом’якшувальну обставину. Водночас суд взяв до уваги й те, що Данило продав боєприпаси, відбуваючи покарання за попередній злочин. Тому за сукупністю покарань йому призначили 5 років та 1 місяць за ґратами. В цей термін врахували й перебування під вартою з 28 вересня 2025 року. Також обвинувачений має сплатити 20,5 тис. грн за судові експертизи.

Оскаржити вирок можна протягом місяця. А до набрання вироком законної сили фігурант перебуватиме під вартою у Дніпровській установі виконання покарань № 4.

Нагадаємо, ще одного жителя Слов’янська засудили за те, що він приніс додому знайдену гранату, а потім упустив її й травмував гостя.