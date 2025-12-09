Продавав неіснуючі старлінки: уродженця Макіївки засудили за шахрайство

Старлінк, ілюстративне фото: Накипіло

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

На майже 2 млн грн ошукав уродженець Макіївки потенційного покупця — обіцяв продати старлінки та зарядні станції та зникнув з грошима. Отриману обманом суму фігурант переказав на картки знайомих і просив їх зняти готівку. За це він отримав 5 років тюрми. На це рішення він очікував на волі — вийшов з-під варти під заставу у понад пів мільйона гривень. Розповідаємо деталі справи.



Про цей вирок Вінницького міського суду журналісти Вільного Радіо дізналися з порталу Opendatabot. Ім’я засудженого опублікували на порталі “Судова влада”.

Перебуваючи в Одесі, Євген Б. з Макіївки представився керівником ГО та приватного підприємства “Українські бездротові мережі” й запропонував іншому чоловіку купити в нього супутникові системи Starlink і портативні зарядні електростанції. Покупець замовив 22 системи по 20 тисяч гривень за штуку і переказав на картку Євгена 440 тисяч. Доставити їх “продавець” пообіцяв до 20 грудня 2022 року.

Також фігурант показав покупцеві прототип саморобної портативної зарядної електростанції, яку теж пропонував виготовити і продати. Сказав, що для запуску виробництва і виготовлення 50 станцій необхідні 1 мільйон 360 тисяч гривень. Покупець надіслав йому і цю суму, загалом віддавши 1 мільйон 800 тисяч гривень. Ані старлінків, ані зарядних станцій він не отримав та звернувся до правоохоронців.

У ході слідства з’ясувалося: аби легалізувати гроші, фігурант переказував їх знайомим, просячи зняти готівку, в тому числі й під виглядом оплати за оренду житла. Частину суми чоловік витратив на техніку, продукти й страви в кафе і ресторанах.

Обвинувачений визнав свою провину, й суд врахував його каяття як пом’якшувальну обставину. Як і те, що раніше він не мав судимостей та має двох неповнолітніх дітей.

Фігуранта визнали винним у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 ККУ) та відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 ККУ). Йому присудили 5 років позбавлення волі із конфіскацією всього майна, а також заборонили два роки займатися підприємництвом та обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків.

Також він має сплатити потерпілому 1,7 мільйона гривень матеріальної шкоди та 50 тисяч гривень моральної компенсації.

У строк покарання врахували термін перебування в СІЗО з 23 травня по 5 червня 2023 року, коли фігуранта звільнили з-під варти під заставу у 536 800 гривень.

Нагадаємо, жителька Добропілля Ганна І. отримала вирок за те, що обманом виманила у знайомої з Італії 1500 євро нібито на лікування дітей та переїзд за кордон.