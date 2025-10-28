Жителька Добропілля отримала два роки ув'язнення за шахрайство. Ілюстративне фото: УНІАН

Жительку Добропілля Ганну І. засудили за шахрайство. Суд встановив, що у 2019 році вона обманом виманила в знайомої з Італії 1500 євро, нібито на лікування дітей та переїзд за кордон. Жінці призначили два роки в’язниці та зобов’язали повернути потерпілій майже 49 тисяч гривень. Фігурантка справи вже відбуває покарання за державну зраду, тому вирок приєднали до попереднього.

Вирок Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпра щодо шахрайства журналісти Вільного Радіо знайшли у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ім’я фігурантки оприлюднили на порталі “Судова влада України”.

Згідно з матеріалами справи, Ганна І., яка підтримувала зв’язок зі своєю знайомою в Італії через “Однокласники”, восени 2019 року вирішила виманити у неї грошей обманним шляхом. Вперше це сталося 19 вересня 2019-го, тоді фігурантка справи сказала знайомій, що їй потрібні гроші на післяопераційне лікування її сина — 600 гривень на день. Тоді потерпіла надіслала засудженій 450 євро (тоді це було 12 271,50 грн) як допомогу за допомогою сервісу Western Union.

Протягом наступного місяця аналогічні інциденти траплялися неодноразово:

23 вересня потерпіла надіслала Ганні І. ще 400 євро на лікування сина;

30 вересня — передала ще 200 євро на оформлення закордонного паспорта (фігурантка справи сказала, що хоче також переїхати в Італію для пошуку роботи);

3 жовтня потерпіла знову передала ще 200 євро на оформлення закордонного паспорта;

7 жовтня фігурантка справи попросила грошей на лікування сина та доньки — отримала 150 євро;

15 жовтня потерпіла надіслала засудженій ще 100 євро нібито на придбання квитків до Італії.

Загалом протягом місяця Ганна І. отримала нечесним шляхом від потерпілої 1500 євро. Згідно з курсом НБУ на момент передачі коштів, загальна сума в гривнях становила 48 684.

На суді фігурантка справи визнала провину і покаялась. Вона зазначила, що витратила всі ці гроші на себе та на свого колишнього співмешканця, а також підтвердила, що обдурювала постраждалу.

Водночас суд не відніс каяття Ганни І. до обставин, які пом’якшують покарання, адже за шість років, які минули від вчинення правопорушення до оголошення вироку, вона не намагалася повернути знайомій гроші бодай частково. Представник потерпілої пред’явив засудженій цивільний позов на 58991.01 гривень (близько 1200 євро станом на жовтень 2025-го), однак суд підтримав позов частково. Він зобов’язав засуджену повернути 48 684 гривні потерпілій (це загальна сума в гривнях, яку фігурантка справи виманила у знайомої у 2019 році, проте з того часу національна валюта знецінилась, тепер це не 1500 євро, а менше тисячі).

Фігурантку справи визнали винною у шахрайстві, вчиненому повторно (ч. 2 статті 190 ККУ), і присудили 2 роки позбавлення волі. Втім, раніше у 2015 році Ганну І. засудили до 15 років тюрми через державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Тому менший вирок приєднали до більшого.

На оскарження нового вироку фігурантка має 30 днів, далі він набере законної сили.

