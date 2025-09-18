Гараж, пошкоджений внаслідок обстрілу 17 січня 2025 року. Ілюстративне фото: Вадим Філашкін

У Слов’янську до п’яти років тюрми засудили місцевого жителя Сергія Носа, який у липні зайшов у чужий гараж та винести майна на понад шість тисяч гривень. Чоловік не вдавався до виламування дверей чи використання відмичок: двері були відчинені через один із російських обстрілів.

Відповідний вирок Слов’янського міськрайонного суду журналісти Вільного Радіо знайшли у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ім’я засудженого оприлюднили на порталі “Судова влада України”.

Згідно з матеріалами справи, Сергій Нос, якого раніше вже неодноразово судили, 18 липня приблизно об 11:00 проник до приміщення чужого гаражу на вулиці Центральній, у Слов’янську. Металеві двері споруди були відчинені, адже постраждали через російський обстріл. Фігурант справи викрав з приміщення акумулятор, два радіатори та три відрізки металевих дротів з алюмінію. Загальну вартість цього майна оцінили у 6062 грн та 10 копійок. Далі чоловік розпорядився майном на власний розсуд.

На суді фігурант справи визнав провину та “щиро розкаявся”. Він почав співпрацювати зі слідством та уклав угоду про визнання винуватості. Суд погодився її затвердити.

Чоловіка визнали винним за крадіжку в умовах воєнного стану (ч. 4 статті 185 ККУ) та присудили мінімально можливе покарання за це правопорушення — п’ять років за ґратами. Втім, до його покарання частково приєднали невідбуте покарання за попереднім вироком (на момент проникнення до чужого гаражу в липні чоловік був на іспитовому терміні). У підсумку остаточне покарання — 5 років і 2 місяці позбавлення волі. Також з засудженого стягнули 5348,40 грн процесуальних витрат.

Протягом 30 днів після винесення вироку (це сталося 16 вересня) засуджений має право на апеляцію.

