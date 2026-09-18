Продавчиня й безробітний: ще двох жителів Донеччини підозрюють у коригуванні російських обстрілів | Вільне Радіо

Ще двох жителів Донеччині підозрюють у державній зраді, фото: Донецька обласна прокуратура

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Вірогідних коригувальників російських ударів по Краматорській громаді, завербував військовий РФ, стверджують правоохоронці. Фігурантів взяли під варту.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

За даними слідства, у 2026 році військовослужбовець ЗС РФ, який бере участь у бойових діях на Донецькому напрямку, завербував двох жителів громади — 57-річний безробітного жителя селища Біленьке та 58-річну продавчиню місцевого ринку з Краматорська.

Правоохоронці стверджують, що чоловіка росіянин залучив до співробітництва у травні, сконтактувавши з ним у забороненій в Україні мережі “Однокласники”, а жінку — в липні, зв’язавшись із нею через Telegram.

Згодом фігуранти, ймовірно, уточнювали для загарбника місця дислокації особового складу Сил оборони, розташування оборонних споруд й вогневих точок.

Ще двох жителів Донеччині підозрюють у державній зраді, фото: Донецька обласна прокуратура

Їх затримали у вересні 2026 року і повідомили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Якщо суд визнає підозрюваних винними, їм загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, двох мешканців тимчасово окупованого Донецька підозрюють в колабораційній діяльності. За даними слідства, вони очолюють псевдооргани на загарбаній території України. Перший — філію “Росприроднадзору”, а другий став головою “комітету по тарифах “ДНР”.