Програма “єВідновлення”. Ілюстративне фото: Вільне Раді

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У межах програми “єВідновлення” — на компенсації за пошкоджене житло, житлові сертифікати для купівлі нового помешкання та відбудову на власній ділянці держава спрямувала понад 53 млрд грн. Програмою скористалися 150 тисяч родин, з них — майже 9 тисяч родинивнутрішньо переміщених осіб.

Про це у подкасті “Діалоги” від Центру соціальних змін і поведінкової економіки розповів віцепремʼєр-міністр з відновлення-міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За словами міністра, пріоритет нині — прифронтові регіони, де триває удосконалення дистанційного обстеження пошкоджених будинків і підготовка нових рішень для мешканців небезпечних територій. Цього року запрацював окремий напрям програми для ВПО, а з початком зими стартує подання заявок для переселенців з тимчасово окупованих територій.

“Із 150 тисяч родин, які скористалися програмою “єВідновлення”, майже 9 тисяч – родини внутрішньо переміщених осіб. Це окрема частина програми “єВідновлення”, яку ми запустили цього року. Ми також масштабували “єВідновлення” для ВПО з тимчасово окупованих територій. Перші заявки на компенсації можна буде подавати з 1 грудня. Наше завдання і виклик – зробити так, щоб усі люди, які втратили житло, мали змогу придбати нове”, — розповів Олексій Кулеба.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2026 рік планують додаткові 500 млн на розселення ВПО, однак “єВідновлення” не дофінансують. Відповідні правки підтримали у Комітеті ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування.