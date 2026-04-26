Уряд планує розширити програму “Доступні ліки” з 1 липня 2026-го. До ініціативи додадуть “значну кількість” препаратів для лікування серцево-судинних захворювань за всіма діючими речовинами, які доступними в Україні.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, отримати ліки для лікування судинних захворювань можна буде безоплатно або з частковою доплатою. “Значна кількість” таких препаратів має додатися до програми вже з липня цього року.

“Серцево-судинні захворювання спричиняють близько 60% смертей в Україні. Щороку понад 800 тисяч людей отримують діагноз ішемічної хвороби серця, майже 50 тисяч — інфаркт. Значну частину випадків можна попередити за умови регулярного лікування і контролю”, — пише Свириденко.

Вона уточнила, що програмою “Доступні ліки” вже скористалися 6,18 мільйона українців, а самі препарати доступні у 17 348 аптеках. Окрім цього, ініціатива охоплює 748 позицій, найбільший попит — саме на препарати для серцево-судинних захворювань.

«Для багатьох людей це щоденне лікування, тому важливо, щоб воно було доступним і безоплатним. У другому півріччі до програми увійдуть препарати за всіма доступними в Україні діючими речовинами, необхідними для амбулаторного лікування таких захворювань відповідно до медичних протоколів, — додала прем’єр-міністерка.

Нагадаємо, з квітня 2026-го програма “Доступні ліки” поповнилася новими 37 препаратами. Зокрема для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та хвороб дихальної системи.