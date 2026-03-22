З квітня 2026-го програма “Доступні ліки” поповниться новими 37 препаратами. Зокрема для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та хвороб дихальної системи.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з наказу Міністерства охорони здоровʼя України.

Загалом у МОЗ затвердили оновлений перелік лікарських засобів та медичних виробів за програмою “Доступні ліки”. Пацієнти можуть їх безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом.

Загалом оновлений перелік програми налічує 748 позицій, зокрема:

621 лікарський засіб;

59 препаратів інсуліну;

32 комбіновані препарати;

36 найменувань медичних виробів (тест-смужки для глюкометрів).

Як розповідали у міністерстві, з початку 2026 року програмою “Доступні ліки” вже скористалися понад 1,5 мільйона пацієнтів. За цей час українці погасили понад 3,5 мільйона рецептів.

“Фінансування програми «Доступні ліки» цього року зросло на 1,8 млрд грн і становить 8,7 млрд грн (у 2025 році — 6,9 млрд грн). Це дозволить ще більшій кількості українців отримати необхідні препарати безоплатно або з частковою доплатою”, — зазначали посадовці.

З оновленим переліком “Доступних ліків” можна ознайомитися за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про програму “Скринінг здоров’я 40+”, її умови та медичні послуги, які до неї входять.